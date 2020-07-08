Минцифры: Кабмин поддержал создание совета по вопросам цифрового развития

Совет будет создан как временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров.
Планируется, что данный совет будет обеспечивать:
В Минцифры добавили, что совет также будет способствовать ускорению процессов цифровой трансформации органов исполнительной власти, переводу государственных услуг в электронную форму и преодолению коррупции.
Как сообщалось, в сентябре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил постановление о деятельности Министерства цифровой трансформации, которое также регламентирует его полномочия и сферы компетенции.
1 июля 2020 года Кабинет министров поддержал постановление, которое наделяет Министерство цифровой трансформации правом формировать государственную политику в сферах цифровых инноваций и электронного документооборота.