Минцифры: Кабмин поддержал создание совета по вопросам цифрового развития

Кабинет министров Украины поддержал постановление о создании Межотраслевого совета по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Совет будет создан как временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров.

Планируется, что данный совет будет обеспечивать:

В Минцифры добавили, что совет также будет способствовать ускорению процессов цифровой трансформации органов исполнительной власти, переводу государственных услуг в электронную форму и преодолению коррупции.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил постановление о деятельности Министерства цифровой трансформации, которое также регламентирует его полномочия и сферы компетенции.

1 июля 2020 года Кабинет министров поддержал постановление, которое наделяет Министерство цифровой трансформации правом формировать государственную политику в сферах цифровых инноваций и электронного документооборота.