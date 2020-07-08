Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали

МОН совместно с ОП и Генштабом разработаны решения касательно выпускников колледжей и университетов, которые позволят им при желании продолжить обучение по следующей ступени образования, получить отсрочку от весеннего призыва.

"Достигнутые договоренности позволят абитуриентам воспользоваться своим конституционным правом на продолжение обучения - пройти необходимые вступительные экамены и подать заявления на поступление", - сказал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Отмечается, что Министерство образования и науки предоставило соответствующие разъяснения приемным комиссиям учреждений профессионального предвысшего и высшего образования по поводу предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву.

Предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

В МОН напомнили, что в связи с карантином, который был введен в Украине в связи с распространением пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май-июль 2020 года - распоряжение правительства №179-р от 26.02.2020 года (с изменениями от 15.04.2020).

Пунктом 5 этого документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

Как сообщалось, 8 июля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил руководителям Министерства обороны и Министерства образования и науки урегулировать ситуацию, когда выпускникам начали приходить повестки из военкомата.

Ранее МОН заявляло, что получает многочисленные обращения выпускников, которым начали приносить повестки из военкоматов.