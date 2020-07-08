Скачать
Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
Штаб ООС: боевики 9 раз нарушали "режим тишины", трое военных ранены
Штаб ООС: боевики 9 раз нарушали "режим тишины", трое военных ранены
Участница "Женского Квартала" исполнит Гимн Украины перед финалом национального Кубка
Участница "Женского Квартала" исполнит Гимн Украины перед финалом национального Кубка
Google готовит новую функцию для приложения Maps
Google готовит новую функцию для приложения Maps

Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали

Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
18:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
МОН совместно с ОП и Генштабом разработаны решения касательно выпускников колледжей и университетов, которые позволят им при желании продолжить обучение по следующей ступени образования, получить отсрочку от весеннего призыва.

"Достигнутые договоренности позволят абитуриентам воспользоваться своим конституционным правом на продолжение обучения - пройти необходимые вступительные экамены и подать заявления на поступление", - сказал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Отмечается, что Министерство образования и науки предоставило соответствующие разъяснения приемным комиссиям учреждений профессионального предвысшего и высшего образования по поводу предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву.

Предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

Посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу: Зеленский прибыл на Буковину

В МОН напомнили, что в связи с карантином, который был введен в Украине в связи с распространением пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май-июль 2020 года - распоряжение правительства №179-р от 26.02.2020 года (с изменениями от 15.04.2020).

Пунктом 5 этого документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением.

Как сообщалось, 8 июля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил руководителям Министерства обороны и Министерства образования и науки урегулировать ситуацию, когда выпускникам начали приходить повестки из военкомата.

Ранее МОН заявляло, что получает многочисленные обращения выпускников, которым начали приносить повестки из военкоматов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Абитуриенты, Армия, МОН, ВСУ, ОП.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спите в носках? Правильно делаете: и вот почему
02 Неприятный запах изо рта: 5 продуктов, которые освежат дыхание
03 Природный отбеливатель: избавиться от пигментных пятен и веснушек поможет красная смородина
04 Сколько яиц можно есть в день: врачи пришли к консенсусу
05 Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина разорвала еще один меморандум с Россией
Украина разорвала еще один меморандум с Россией
Снижение &quot;зеленого&quot; тарифа: в Раде назначили голосование
Снижение "зеленого" тарифа: в Раде назначили голосование
В Кабмине провели ряд кадровых назначений
В Кабмине провели ряд кадровых назначений
Чистая вода из непригодных для питья источников: ученые придумали, как ее очистить
Чистая вода из непригодных для питья источников: ученые придумали, как ее очистить
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь