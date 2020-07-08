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Посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу: Зеленский прибыл на Буковину
Посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу: Зеленский прибыл на Буковину
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Посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу: Зеленский прибыл на Буковину

Посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу: Зеленский прибыл на Буковину
16:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский во время визита на Буковину в среду осмотрел новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"В рамках рабочей поездки в Черновицкую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел новый областной перинатальный центр и встретился с женщиной, которая первой родила ребенка в этом медицинском учреждении", - сообщают в пресс служба.

Отмечается, что глава государства поздравил супругов - Татьяну и Андрея Лукенычив - с появлением малыша, вручил роженице цветы и подарок - детское автокресло для безопасной перевозки новорожденного.

"Я вас поздравляю, родили в прекрасных условиях. Главное - чтобы ребенок был здоров", - сказал Президент.

Президент срочно отправился на Буковину: Шмыгаль ожидает поручений по ситуации с подтоплением

Он также ознакомился с работой отделений анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных.

У Президента отметили, что Черновицкая область - единственная в Украине, где до недавнего времени не было перинатального центра как учреждения третичного (областного) уровня оказания медицинской помощи беременным и роженицам. В январе 2020 года с областного бюджета были выделены средства на приобретение оборудования для перинатального центра на общую сумму 4,3 млн грн.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня с Луганской области срочно отбыл на территорию Черновицкой области, где ряд населенных пунктов все еще остаются подтопленными.

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Украина, Буковина, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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