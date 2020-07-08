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Президент срочно отправился на Буковину: Шмыгаль ожидает поручений по ситуации с подтоплением

Президент срочно отправился на Буковину: Шмыгаль ожидает поручений по ситуации с подтоплением
14:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский срочно отбыл на территорию Черновицкой области, где ряд населенных пунктов все еще остаются подтопленными. Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает поручений по решению ситуации в области. Об этом он сказал во время заседания правительства.

"Мы говорим о паводках, последствия которых мы все еще ликвидируем в западных областях Украины.

Также Президент сегодня с Луганской области, проведя там заседание оперативного штаба, срочно отбыл на территорию Черновицкой области, где ряд населенных пунктов все еще остаются подтопленными.

Мы также оперативно сотрудничаем с местными властями, по поддержке тех семей, которые пострадали, и восстановление инфраструктуры", - сказал Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что вчера вечером они провели совещание с главой Черновицкой ОГА, где по спискам подвели итог по необходимым средствам.

"Все средства на счетах Черновицкой ОГА.

Сегодня, по результатам визита Президента, мы также будем ожидать поручений по той ситуации, которая есть в Черновицкой области", - добавил Денис Шмыгаль.

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Все по теме:

Украина, Кабмин, Владимир Зеленский, ОП, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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