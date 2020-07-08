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Венедиктова о деле Порошенко: Доказательств собрано достаточно

Венедиктова о деле Порошенко: Доказательств собрано достаточно
Обновлено 23:39 Ср, 8 Июль 2020 Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер
Генпрокурор Ирина Венедиктова отмечает, что в деле пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, однако КПК позволяет затягивать дело. Об этом сказала Венедиктова в видеообращении.

"Сегодняшнее дело - это дело, в котором собрано достаточно доказательств для сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. К сожалению, многочисленные недостатки и противоречия КПК предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться такими. Обратите внимание, как по действующему Уголовному процессуальному кодексу можно до бесконечности затягивать дело", - сказала она.

 Она напомнила, что каждый подозреваемый может иметь одновременно до 5 защитников. Каждый из защитников может знакомиться с материалами расследования в удобное для них время. В случае изменения защитника, у него появляются основания знакомиться с материалами сначала. В случае неприбытия любого из защитников у подозреваемого есть возможность отказаться от участия в следственных действиях. Каждый защитник, например, имеет возможность ходатайствовать об отводе судьи и даже идентичное ходатайство, но другого защитника, должно быть рассмотрено. А для этого основной судебный процесс останавливается, ходатайство передается в систему автоматизированного распределения дел в суде, и уже новый судья рассматривает такое ходатайство.

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Также Венедиктова уверяет, что сторона защиты Порошенко в течение всего расследования всячески пыталась затянуть процесс, ставя под сомнение "абсолютно все".

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Петр Порошенко, ОГП, Ирина Венедиктова.

Автор:

Телеграф
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