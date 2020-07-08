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Дело Порошенко: суд в третий раз начал избирать меру пресечения экс-президенту

Дело Порошенко: суд в третий раз начал избирать меру пресечения экс-президенту
12:22 Сегодня Телеграф
Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сегодня, 8 июля, прибыл в Печерский районный суд Киева.

Суд продолжит избрание меры пресечения экс-президенту Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки. 

Стоит отметь, что это уже третья попытка суда, сегодня начали допрашивать понятых.

Традиционно у стен суда собрались люди в поддержку политика. Порошенко перед тем, как зайти в суд, выступил перед сторонниками и заявил, что ночью Печерский суд принял решение продлить срок расследования еще на три месяца.

Как сообщалось, изначально прокуратура настаивала на аресте на период досудебного расследования — с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Однако 18 июня прокуроры попросили суд изменить ходатайство.

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Меру пресечения депутату избирает скандально известный судья Сергей Вовк. Именно он в 2012 году вынес приговор Юрию Луценко

Адвокаты Порошенко заявили, что не будут просить об отводе судьи Вовка.

Напомним, сегодня стало известно, что следователи ГБР вручили подозрение экс-пограничнику, который содействовал в незаконном пропуске Петра Порошенко через границу и летел на Мальдивы в 2018 лет. 

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Все по теме:

Петр Порошенко, Печерский районный суд, Дело Порошенко.

Автор:

Телеграф
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