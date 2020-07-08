Дело Порошенко: суд в третий раз начал избирать меру пресечения экс-президенту

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сегодня, 8 июля, прибыл в Печерский районный суд Киева.

Суд продолжит избрание меры пресечения экс-президенту Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Стоит отметь, что это уже третья попытка суда, сегодня начали допрашивать понятых.

Традиционно у стен суда собрались люди в поддержку политика. Порошенко перед тем, как зайти в суд, выступил перед сторонниками и заявил, что ночью Печерский суд принял решение продлить срок расследования еще на три месяца.

Как сообщалось, изначально прокуратура настаивала на аресте на период досудебного расследования — с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Однако 18 июня прокуроры попросили суд изменить ходатайство.

Меру пресечения депутату избирает скандально известный судья Сергей Вовк. Именно он в 2012 году вынес приговор Юрию Луценко

Адвокаты Порошенко заявили, что не будут просить об отводе судьи Вовка.

Напомним, сегодня стало известно, что следователи ГБР вручили подозрение экс-пограничнику, который содействовал в незаконном пропуске Петра Порошенко через границу и летел на Мальдивы в 2018 лет.