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Отдых Порошенко на Мальдивах: бывшему пограничнику объявили подозрение

Отдых Порошенко на Мальдивах: бывшему пограничнику объявили подозрение
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОГП
Бывший пограничник подозревается в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу в 2018 году. Ему грозит срок от пяти до семи лет.

Следователи Главного следственного управления (ГСУ) Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины, который в январе 2018 года дал незаконное указание подчиненным военнослужащим о незаконном пропуске через границу Украины вне пункта пропуска президента Украины и лиц, сопровождавших его на отдых на Мальдивы.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины, подозрение экс-пограничнику выдвинуто в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины). Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса генерального прокурора.

"Сейчас следствием также проверяется причастность этого военнослужащего и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы Украины и Управления государственной охраны Украины к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска. В настоящее время устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации создания и использования неконтролируемого канала в государственной границе Украины. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.

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В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В 2018 году Украинское государство возглавлял пятый президент Украины, ныне народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

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Мальдивы, Петр Порошенко, ГПСУ, ГБР.

Автор:

Телеграф
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