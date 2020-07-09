"Сами себя задокументировали": ГБР разгласило результаты полиграфа своего сотрудника

"В ГБР похоже совсем с катушек слетели. Они официально на своем сайте разгласили результаты полиграфа своего сотрудника, хотя это информация, которая не подлежит публикации", - написала Винокурова.
Она отметила, что за распространение всего, что связано с проверками на полиграфе предусмотрена ответственность и сослалась на перечень информации для служебного пользования на сайте Бюро.
"Более того, результаты полиграфа никогда не раскрывают даже тому, кого проверяют. Доступ к ним имеет исключительно руководство органа. То есть умники сами себя задокументировали", - отметила экс-сотрудница ГБР.
Винокурова добавила, что Бюро сейчас стоит провести расследование и наказать ответственных за публикацию соответствующих материалов на своем сайте.
"Пару месяцев назад руководитель Бюро Соколов сказал, что орган воспринимают как обезьяну с гранатой. Видимо ГБР изо всех сил старается поддерживать этот имидж", - подытожила Винокурова.