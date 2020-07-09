Скачать
Четверг, 09.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Угадай тему спектакля по реквизиту": на въезде в поселок, где живет Смолий, поставили гробы
"Угадай тему спектакля по реквизиту": на въезде в поселок, где живет Смолий, поставили гробы
Заседание ТКГ: согласовано 13 новых участков разминирования
Заседание ТКГ: согласовано 13 новых участков разминирования
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
Ученые разгадали новую лунную "загадку"

"Сами себя задокументировали": ГБР разгласило результаты полиграфа своего сотрудника

"Сами себя задокументировали": ГБР разгласило результаты полиграфа своего сотрудника
01:54 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Государственном бюро расследований разгласили результаты полиграфа своего сотрудника, хотя это является информацией, не подлежащей разглашению. Об этом написала в Facebook бывшая журналистка "Надзвичайних Новин" и экс-сотрудница ГБР Ирина Винокурова.

"В ГБР похоже совсем с катушек слетели. Они официально на своем сайте разгласили результаты полиграфа своего сотрудника, хотя это информация, которая не подлежит публикации", - написала Винокурова. 

Она отметила, что за распространение всего, что связано с проверками на полиграфе предусмотрена ответственность и сослалась на перечень информации для служебного пользования на сайте Бюро.

"Более того, результаты полиграфа никогда не раскрывают даже тому, кого проверяют. Доступ к ним имеет исключительно руководство органа. То есть умники сами себя задокументировали", - отметила экс-сотрудница ГБР. 

"Угадай тему спектакля по реквизиту": на въезде в поселок, где живет Смолий, поставили гробы

Винокурова добавила, что Бюро сейчас стоит провести расследование и наказать ответственных за публикацию соответствующих материалов на своем сайте. 

"Пару месяцев назад руководитель Бюро Соколов сказал, что орган воспринимают как обезьяну с гранатой. Видимо ГБР изо всех сил старается поддерживать этот имидж", - подытожила Винокурова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГБР, Полиграф.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
03 Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
04 Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
05 Красавица Хейли Болдуин похвасталась шикарной фигурой в летнем платье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стефанишина провела первую встречу с генсеком НАТО: передала письмо от Зеленского
Стефанишина провела первую встречу с генсеком НАТО
Предоставляли услуги в Крыму: Минфин США наказал Amazon
Предоставляли услуги в Крыму: Минфин США наказал Amazon
В Кабмине провели ряд кадровых назначений
В Кабмине провели ряд кадровых назначений
Джамала поделилась нежными снимками из роддома
Джамала поделилась нежными снимками из роддома
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь