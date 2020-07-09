"Сами себя задокументировали": ГБР разгласило результаты полиграфа своего сотрудника

В Государственном бюро расследований разгласили результаты полиграфа своего сотрудника, хотя это является информацией, не подлежащей разглашению. Об этом написала в Facebook бывшая журналистка "Надзвичайних Новин" и экс-сотрудница ГБР Ирина Винокурова.

"В ГБР похоже совсем с катушек слетели. Они официально на своем сайте разгласили результаты полиграфа своего сотрудника, хотя это информация, которая не подлежит публикации", - написала Винокурова.

Она отметила, что за распространение всего, что связано с проверками на полиграфе предусмотрена ответственность и сослалась на перечень информации для служебного пользования на сайте Бюро.

"Более того, результаты полиграфа никогда не раскрывают даже тому, кого проверяют. Доступ к ним имеет исключительно руководство органа. То есть умники сами себя задокументировали", - отметила экс-сотрудница ГБР.

Винокурова добавила, что Бюро сейчас стоит провести расследование и наказать ответственных за публикацию соответствующих материалов на своем сайте.

"Пару месяцев назад руководитель Бюро Соколов сказал, что орган воспринимают как обезьяну с гранатой. Видимо ГБР изо всех сил старается поддерживать этот имидж", - подытожила Винокурова.