Скачать
Четверг, 09.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 8 июля: отсрочка призыва для абитуриентов, непогода и пожары в Украине
Итоги дня 8 июля: отсрочка призыва для абитуриентов, непогода и пожары в Украине
Сирийское урегулирование: Помпео призвал "увеличить цену" поддержки Асада для РФ и Китая
Помпео призвал "увеличить цену" поддержки Асада для РФ и Китая
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Авитаминоз: расшифровываем важные "намеки" организма
Авитаминоз: расшифровываем важные "намеки" организма

В Украине более трети граждан причисляют себя к ПЦУ

В Украине более трети граждан причисляют себя к ПЦУ
07:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ПЦУ
По данным социологов, 34,3% украинцев считают себя сторонниками Православной церкви Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии.

В ходе опроса выяснилось, что 34,3% респондентов относят себя к ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием. Почти 22% назвали себя православными без конкретизации. К Украинской православной церкви Московского патриархата, которую возглавляет митрополит Онуфрий, причисляют себя 15,4% украинцев, к Греко-католической церкви - 8,4%. Атеистами считают себя 7,8% опрошенных, прихожанами протестантских церквей оказались 1,8% респондентов.

Иудаизм исповедуют 0,3% украинцев, а ислам - 0,2%.

Респондентов также спрашивали, как они относятся к основным церквям Украины.

"Сами себя задокументировали": ГБР разгласило результаты полиграфа своего сотрудника

"Среди всех опрошенных положительно к Православной церкви Украины относятся 42,4%, отрицательно - 10,3%, нейтрально - 37,2% (баланс положительных-отрицательных оценок составляет +32,1%). Далее по этому показателю идет Украинская Греко-католическая церковь - 35,3% положительно относятся против 6%, которые относятся негативно (при 46,1% тех, у кого нейтральное отношение) (баланс +29,3%). К Украинской православной церкви Московского патриархата положительно относятся 23% респондентов, отрицательно - 31,6% (при 36,8% тех, кто нейтрально относится) (баланс - 29,3%)", - указывается в результатах исследования.

С 24 по 30 июня 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет) Украины. В нее не включаются территории, которые временно не контролируются властями Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Опрос, ПЦУ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
03 Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
04 Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
05 Заседание ТКГ: согласовано 13 новых участков разминирования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Вирус все еще здесь&quot;: Франция готовится ко второй волне COVID-19
"Вирус все еще здесь": Франция готовится ко второй волне COVID-19
&quot;Украинское дело&quot; Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
"Украинское дело" Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
Рецепт дня: вкуснейшие котлеты из гречки
Рецепт дня: вкуснейшие котлеты из гречки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь