Скачать
Четверг, 09.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 8 июля: отсрочка призыва для абитуриентов, непогода и пожары в Украине
Итоги дня 8 июля: отсрочка призыва для абитуриентов, непогода и пожары в Украине
Лечение коронавируса: Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Авитаминоз: расшифровываем важные "намеки" организма
Авитаминоз: расшифровываем важные "намеки" организма

"Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли

"Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли
Обновлено 07:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Достигать своих целей в финансовой сфере людям мешают их негативные программы. Денежные медитации помогут избавиться от неблагоприятных мыслей и очистить сознание от страхов, иллюзий, отрицательных эмоций и сомнений, открыв путь для достижения новых высот.

Каждый человек хочет становиться богаче день ото дня. Материальные ценности всегда имели и будут иметь важное значение для большинства людей. Ритуал "денежная банка" поможет повысить доходы и оптимизировать расходы.

Подготовка к ритуалу

Вам понадобятся любая банка — металлическая или стеклянная — и от 29 до 31 монеты любого достоинства. Не обязательно использовать для ритуала монеты с большим номиналом, потому что Вселенная не различает ценность денег — она видит только сам факт приношения даров.

На ритуал понадобится месяц, то есть от 29 до 31 дня, поэтому постарайтесь всё делать правильно, чтобы в конечном итоге получить необходимый результат. Данный ритуал проводится раз в год или раз в полгода, если вы чувствуете нехватку удачи. Эксперты отмечают, что чаще проводить его нет смысла. В непростых ситуациях можно пользоваться, к примеру, белыми заговорами на деньги.

Как проводить ритуал "денежная банка"

Суть в том, чтобы каждый день бросать в банку монетку. Есть два варианта проведения ритуала — с загадыванием желания или же просто на удачу. Если обряд проводится на удачу, то он просто помогает привлекать богатство. Когда хочется загадать желание, связанное с деньгами или с какой-то покупкой, то перед началом ритуала нужно написать заветное желание на листочке и положить его на дно банки, причем так, чтобы не было видно написанного (можно сложить листок несколько раз).

Как говорилось выше, сумма будет символичной. Вы можете бросать в банку монетки достоинством в одну копейку или в десять рублей — разницы не будет. Начинать ритуал не обязательно 1 числа месяца. Если вы начнете бросать по монетке в день, скажем, 18 июля, то 18 августа нужно будет сделать это последний раз.

Каждый день следует бросать по одной монетке любого достоинства в банку и читать при этом заговор: "На шаг ближе к цели, приближаюсь к богатству. Отдаю это в дар, чтобы получить еще больше. Хочу стать щедрее, умнее, успешнее, готовлюсь принять твои подарки, госпожа судьба". В последний день ритуала, бросая последнюю монетку, нужно сказать: "Да будет так". После этого нужно оставить банку в укромном месте.

ТОП 7 шагов на пути к новой и счастливой жизни

Важное условие: банка с деньгами без заветного желания или с ним должна оставаться нетронутой и после ритуала. Опустошить банку можно только через полгода или год — когда захочется повторить ритуал. Деньги ни в коем случае нельзя выбрасывать. Они могут выступать как счастливый талисман, который можно носить в кошельке, положить рядом с зеркалом или носить в сумке. Листок с желанием после извлечения нужно обязательно сжечь и развеять, но не выбрасывать. Если цель еще не достигнута, можно написать такое же желание, уже на новом листке, и провести ритуал заново.

Чтобы повысить свои шансы на успех, старайтесь следить за нашими финансовыми гороскопами. Они помогут вам понять, как себя будут вести звезды в тот или иной момент времени, а также помогут войти в состояние потока, обрести удачу и уверенность в своих силах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Астрология, Ритуалы, Рост прибыли, Как привлечь деньги, Денежная банка.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
03 Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
04 Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
05 Заседание ТКГ: согласовано 13 новых участков разминирования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Вирус все еще здесь&quot;: Франция готовится ко второй волне COVID-19
"Вирус все еще здесь": Франция готовится ко второй волне COVID-19
&quot;Украинское дело&quot; Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
"Украинское дело" Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
&quot;Денежная банка&quot;: ритуал для привлечения денег и роста прибыли
"Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь