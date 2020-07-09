"Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли

Достигать своих целей в финансовой сфере людям мешают их негативные программы. Денежные медитации помогут избавиться от неблагоприятных мыслей и очистить сознание от страхов, иллюзий, отрицательных эмоций и сомнений, открыв путь для достижения новых высот.

Каждый человек хочет становиться богаче день ото дня. Материальные ценности всегда имели и будут иметь важное значение для большинства людей. Ритуал "денежная банка" поможет повысить доходы и оптимизировать расходы.

Подготовка к ритуалу

Вам понадобятся любая банка — металлическая или стеклянная — и от 29 до 31 монеты любого достоинства. Не обязательно использовать для ритуала монеты с большим номиналом, потому что Вселенная не различает ценность денег — она видит только сам факт приношения даров.

На ритуал понадобится месяц, то есть от 29 до 31 дня, поэтому постарайтесь всё делать правильно, чтобы в конечном итоге получить необходимый результат. Данный ритуал проводится раз в год или раз в полгода, если вы чувствуете нехватку удачи. Эксперты отмечают, что чаще проводить его нет смысла. В непростых ситуациях можно пользоваться, к примеру, белыми заговорами на деньги.

Как проводить ритуал "денежная банка"

Суть в том, чтобы каждый день бросать в банку монетку. Есть два варианта проведения ритуала — с загадыванием желания или же просто на удачу. Если обряд проводится на удачу, то он просто помогает привлекать богатство. Когда хочется загадать желание, связанное с деньгами или с какой-то покупкой, то перед началом ритуала нужно написать заветное желание на листочке и положить его на дно банки, причем так, чтобы не было видно написанного (можно сложить листок несколько раз).

Как говорилось выше, сумма будет символичной. Вы можете бросать в банку монетки достоинством в одну копейку или в десять рублей — разницы не будет. Начинать ритуал не обязательно 1 числа месяца. Если вы начнете бросать по монетке в день, скажем, 18 июля, то 18 августа нужно будет сделать это последний раз.

Каждый день следует бросать по одной монетке любого достоинства в банку и читать при этом заговор: "На шаг ближе к цели, приближаюсь к богатству. Отдаю это в дар, чтобы получить еще больше. Хочу стать щедрее, умнее, успешнее, готовлюсь принять твои подарки, госпожа судьба". В последний день ритуала, бросая последнюю монетку, нужно сказать: "Да будет так". После этого нужно оставить банку в укромном месте.

Важное условие: банка с деньгами без заветного желания или с ним должна оставаться нетронутой и после ритуала. Опустошить банку можно только через полгода или год — когда захочется повторить ритуал. Деньги ни в коем случае нельзя выбрасывать. Они могут выступать как счастливый талисман, который можно носить в кошельке, положить рядом с зеркалом или носить в сумке. Листок с желанием после извлечения нужно обязательно сжечь и развеять, но не выбрасывать. Если цель еще не достигнута, можно написать такое же желание, уже на новом листке, и провести ритуал заново.

Чтобы повысить свои шансы на успех, старайтесь следить за нашими финансовыми гороскопами. Они помогут вам понять, как себя будут вести звезды в тот или иной момент времени, а также помогут войти в состояние потока, обрести удачу и уверенность в своих силах.