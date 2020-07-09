Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июля

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 10 июля. Завтра украинцы отмечают народный праздник Самсон Сеногной и День рождения футбольного свистка.

Самсон Сеногной

Преподобный Сампсон странноприимец, которого чествуют в этот день, был сыном знатных римлян. Он получил хорошее образование и изучил врачебное искусство. Его сердце было столь добро, что он безвозмездно лечил всех страждущих. После того как родители умерли, Сампсон отпустил на волю своих рабов, а доставшиеся в наследство деньги раздал нищим. За благие дела Бог наградил юношу даром чудотворения.

Правивший в то время император Юстиниан тяжело заболел и увидел во сне, что излечение он сможет получить только через Сампсона. Помолившись, целитель дотронулся до больного места рукой, и правитель выздоровел. Юстиниан собирался щедро наградить Сампсона, но тот отказался, в качестве благодарности попросил построить больницу и странноприимницу – приют для нищих и обездоленных. Всю жизнь Сампсон посвятил лечению больных людей.

На Киевской Руси Самсона (Сампсона) называли также Сеногноем. Как заметили крестьяне, в это время часто случаются дожди, и заготовленное сено (а на Самсона сенокос был в самом разгаре) намокает и загнивает. Кроме того, дождь на Самсона обещал еще семь недель мокрой погоды — до самого бабьего лета. "На Самсона дождь — семь недель то ж", — говорили люди. Зато ясная погода предвещала семь недель безоблачного неба.

По состоянию же сена судили о будущем урожае: если сено зелено — будет на столе каша черная (гречневая каша), если сено черно — будет каша белая (пшеничная каша).

В некоторых регионах на Самсона было принято приводить лошадей к церкви и окроплять их святой водой. Это делали перед тем, как повторно распахивать поля, оставленные на пар.

День рождения футбольного свистка

Такой малозначительный на первый взгляд атрибут в футбольном матче как свисток появился более 140 лет назад. До 1878 года футбольные судьи свистка не имели и пользовались для управления игрой только своим собственным голосом. А ещё, чтобы обратить на себя внимание или вынести решение, они могли подавать знаки, звенеть колдокольчиком.

Сами судьи на поле появились в 1873году.Тогда считалось,что по собственной инициативе судья в игру вмешиваться не должен. Обязанностями судей было следить за временем, делать пометки о матче, удалять и назначать игроков, а также решать споры представителей команд, когда они не могли договориться между собой. Когда судья обрёл такой маленький, но мощный инструмент для управления игрой - свисток, общаться с игроками стало проще. Именно 10 июля 1878 года в Ангии впервые был использован свисток. Имя судьи-героя, рискнувшего применить новшество, к сожалению, сейчас назвать уже не могут.

Поначалу судьи в футболе использовали самодельные деревянные "инструменты". Потом в Англии, слывущей родоначальницей этой игры, наладили их массовое производство - из металла. Металлические свистки использовались не одно десятилетие, притом, что были травмоопасными. Например, на холоде могли запросто примерзнуть к губам. Поэтому их стали делать со временем из пластика. Внутри вместо шарика наладили размещать турбинку. Именно она, как считается, придаёт свистку весьма пронзительный резкий звук.