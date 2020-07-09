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Степанов: в Украине в июне вырос уровень иммунизации детей

Степанов: в Украине в июне вырос уровень иммунизации детей
10:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
В Украине уровень иммунизации детей против кори, краснухи и паротита в июне увеличился. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В конце мая мы увидели цифры по существенному снижению иммунизации населения, особенно это касается детей, которым нужно делать соответствующую вакцину КПК на профилактику кори, краснухи и паротита.

Снижение было на 30-40% в соответствии с прошлым годом.

Более того, Европейская комиссия, проводившая мониторинг, отнесла Украину к странам с высоким риском распространения этой эпидемии, если она будет.

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Если мы посмотрим на статистику, то только 30% прошли все три прививки в соответствии с графиком... Вместе с тем в июне количество иммунизации увеличилось", - рассказал Степанов.

Также, по его словам, сейчас собирается точная информация.

Как сообщалось, за год показатель иммунизации в Украине снизился от 20 до 40%.

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Украина, Минздрав, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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