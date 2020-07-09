Степанов: в Украине в июне вырос уровень иммунизации детей

"В конце мая мы увидели цифры по существенному снижению иммунизации населения, особенно это касается детей, которым нужно делать соответствующую вакцину КПК на профилактику кори, краснухи и паротита.
Снижение было на 30-40% в соответствии с прошлым годом.
Более того, Европейская комиссия, проводившая мониторинг, отнесла Украину к странам с высоким риском распространения этой эпидемии, если она будет.
Если мы посмотрим на статистику, то только 30% прошли все три прививки в соответствии с графиком... Вместе с тем в июне количество иммунизации увеличилось", - рассказал Степанов.
Также, по его словам, сейчас собирается точная информация.
Как сообщалось, за год показатель иммунизации в Украине снизился от 20 до 40%.