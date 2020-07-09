COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом в Украине

В Вооруженных Силах Украины, по состоянию на 10:00 9 июля, острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 154 человека, за минувшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев. Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"По состоянию на 10:00 9 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 154 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 406 человек, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 565 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 259 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них 4 военнослужащих (Киевская область - 2, Одесская - 1 и Хмельницкая - 1) и 2 работника ВС Украины (Киевская и Житомирская область) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - резюмировали военные медики.

Как сообщалось, в Госпогранслужбе за сутки зафиксировано 3 случая инфицирования коронавирусом.

Ранее сообщалось, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.