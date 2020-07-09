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Минюст: в Украине закроют восемь колоний

Минюст: в Украине закроют восемь колоний
14:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com
Министерство юстиции Украины решило закрыть восемь учреждений исполнения наказаний. Заключенных переведут в другие колонии, а уволенному персоналу предложат новую работу. Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений: это Ковельская воспитательная колония, Черкасская исправительная колония №62, Дергачевская исправительная колония №109, Желтоводская исправительная колония №26, Игренский исправительный центр №133, Черноморская исправительная колония №74, Ширяевский исправительный центр №111 и Устиновский исправительный центр №37", - сказала Высоцкая.

По ее словам, также разработан план мероприятий, которые пройдут после принятого решения.

Так, осужденных переместят в другие учреждения исполнения наказаний с лучшими условиями содержания, а персонал уволят и предложат работу в ближайших учреждениях или межрегиональных учреждениях Минюста.

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"Это позволит оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы карательно-исполнительной службы", - рассказала Высоцкая.

Кроме того, она отметила, что имущественные комплексы учреждений исполнения наказаний, которые закрывают, предложат инвесторам для того, чтобы улучшать инфраструктуру, в частности ремонтировать или строить новые следственные изоляторы.

Как сообщалось, за платные камеры в восьми СИЗО арестанты "выложили" уже почти 209 тыс. грн.

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Украина, Колония, Минюст.

Автор:

Телеграф
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