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"Э-больничные": Минздрав планирует запустить пилотный проект с использованием интерфейса ПФУ

"Э-больничные": Минздрав планирует запустить пилотный проект с использованием интерфейса ПФУ
11:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Министерство здравоохранения планирует запустить пилотный проект электронных больничных с использованием интерфейса на сайте Пенсионного фонда. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"Что важно на этапе перехода к электронным больничным. Сейчас у нас есть в работе подготовка нормативно-правовых актов, которые обеспечат работу этих документов. Для того, чтобы не терять время, двигаться вперед - мы сейчас запускаем электронные больничные в два этапа. Есть две модели развития этого проекта. Первая - это так называемая "упрощенная система". В чем она заключается? Наши партнеры из Пенсионного фонда Украины разработали специальный веб-интерфейс на сайте Пенсионного фонда, где врач из своего медицинского учреждения с помощью электронно-цифровой подписи в специальной форме может вносить информацию о пациенте по его временной нетрудоспособности", - рассказал Кучер.

По его словам, далее в автоматическом режиме всем соответствующим службам эта информация будет предоставляться из базы данных Пенсионного фонда.

"В чем здесь преимущество? Преимущество первое - это уже разработано, мы производим нормативно-правовую базу и предоставляем свои рекомендации... И это уже сейчас может запустить электронные больничные, как мы прогнозировали - до конца лета", - сказал Кучер.

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Кучер отметил, что в действительности это время было взято с запасом, чтобы протестировать в реальном времени, насколько удобно это для врачей.

"До завтра до 15:00 мы принимаем от всех соответствующих медучреждений формы регистрации для тех, кто хочет протестировать эту систему, пока она полностью не введена в промышленную эксплуатацию", - рассказал Кучер.

По его словам, после регистрации медучреждения получат инструкции для работы в пилотном проекте электронных больничных. Уже после получения результатов пилотного проекта будут утверждены нормативные документы, которые позволят ввести систему в промышленную эксплуатацию.

Кучер добавил, что параллельно идет разработка центрального компонента систем, что позволяет выписать электронный больничный с минимальными затратами времени со стороны врача.

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Также, по словам Кучера, параллельно идет разработка центрального компонента системы, позволяющей выписать электронный больничный с минимальными затратами времени со стороны врача.

Как сообщалось, для работы с eНealth семейному врачу достаточно иметь смартфон.

Также сообщалось, что введение электронных больничных ежегодно сэкономит государству в 5 млрд грн

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Украина, Минздрав, ПФУ.

Автор:

Телеграф
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