Скачать
Четверг, 09.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: В ООН считают, что пандемия была предсказуема
COVID-19: В ООН считают, что пандемия была предсказуема
Степанов: в Украине в июне вырос уровень иммунизации детей
Степанов: в Украине в июне вырос уровень иммунизации детей
Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июля

"Пропавший" миллиард Нацбанка: комитет Рады заслушал САП и НАБУ

"Пропавший" миллиард Нацбанка: комитет Рады заслушал САП и НАБУ
11:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НБУ via Flickr
Комитет по вопросам антикоррупционной политики на заседании 8 июля заслушал информацию о закрытии Офисом генпрокурора уголовного производства по факту хищения средств ЧАО "ВиЭйБи Банк" стабилизационного кредита, полученного от НБУ. Об этом сообщает Информационное управление Аппарата ВР.

"Члены Комитета заслушали представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), адвоката по делу "ВиЭйБи Банка"", - говорится в сообщении.

В частности, исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил, что дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка при выдаче стабилизационного кредита ОАО "ВиЭйБи Банк" было начато в ноябре 2016 года. В 2019 году при решении спора генеральным прокурором дело было передано от НАБУ Национальной полиции. В августе 2019 года первый заместитель генпрокурора Виталий Касько своим постановлением закрыл дело. Это постановление было отменено в суде и органом следствия определено НАБУ. В ноябре 2019 года в рамках возобновленного уголовного производства были заподозрены 10 человек.

По словам Грищука, стороной защиты неоднократно принимались меры по обжалованию отмены постановления об отмене решения о закрытии дела. Печерский суд Киева 5 июня 2020 удовлетворил ходатайство и направил постановление в Офис генпрокурора, обязав рассмотреть вопрос и отменить постановление.

"В настоящее время САП подала апелляционную жалобу на это судебное решение, которое приняла к рассмотрению Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ) и заседание назначено на 20 июля 2020 года", - отметил и.о. руководителя САП.

Отчет минэкономики: в январе-мае ВВП Украины обвалился на 5,9%

Старший прокурор в производстве Сергей Подгорец сообщил о позиции САП по данному вопросу.

Свои позиции выразили представитель НАБУ, которое осуществляет расследование дела в отношении ПАО "ВиЭйБи Банк", и адвокат в этом деле Татьяна Козаченко.

Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина сообщила, что Офис генпрокурора предоставил письменную справку по вопросу, который рассматривается.

Инициатор рассмотрения вопроса на заседании комитета Ярослав Юрчишин выразил мнение, что, поскольку дело находится сейчас в суде, то комитет не имеет оснований для вмешательства со своим решением.

"Выслушав стороны, мы услышали, что стороны пытаются действовать в рамках закона и суд по подсудности вправе вынести свое решение. Считаю, что мы свою функцию парламентского контроля на данном этапе осуществили и дальше берем обязательства следить за этим делом в рамках наших депутатских полномочий ", - сказал Юрчишин.

Как сообщалось, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Печерский райсуд столицы обязал Офис генпрокурора закрыть дело, связанное с VAB банком.

В СБУ отреагировали на высказывание Гонтаревой по МВФ 

Решение Печерского райсуда о закрытии связанного с VAB банком уголовного дела 15 июня было обжаловано и сейчас находится на рассмотрении в апелляционном суде.

Ранее сообщалось, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала конечного владельца VAB Банка Олега Бахматюка

Бахматюка объявили в национальный розыск 22 ноября 2019 года. НАБУ объявило ему подозрение в деле завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

По данным пресс-службы Национального банка, Бахматюк вообще должен государству 29,3 млрд грн. Сумма долга состоит из: 11 млрд грн - Фонд гарантирования вкладов физических лиц, выплатил эту сумму вкладчикам двух банков - "Финансовая инициатива" и VAB банка, владельцем которых он был, 10,6 млрд грн - Национальному банку по кредитам рефинансирования, выданным упомянутым банкам, и 7,7 млрд грн - трем государственным банкам.

7 февраля в НАБУ сообщили, что имеют решение суда о задержании экс-владельца VAB банка Олега Бахматюка. Он сейчас находится за пределами Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Нацбанк, ВР, САП, НАБУ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Эмили Ратаковски покорила Сеть снимком с обнаженной грудью
03 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
04 Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
05 Очумелые ручки: как превратить свой дом в конфетку (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лечение коронавируса: Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
Местами дожди и до +28: чем &quot;удивит&quot; прогноз погоды в Украине
Местами дожди и до +28: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
&quot;Денежная банка&quot;: ритуал для привлечения денег и роста прибыли
"Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь