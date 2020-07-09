"Пропавший" миллиард Нацбанка: комитет Рады заслушал САП и НАБУ

Комитет по вопросам антикоррупционной политики на заседании 8 июля заслушал информацию о закрытии Офисом генпрокурора уголовного производства по факту хищения средств ЧАО "ВиЭйБи Банк" стабилизационного кредита, полученного от НБУ. Об этом сообщает Информационное управление Аппарата ВР.

"Члены Комитета заслушали представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), адвоката по делу "ВиЭйБи Банка"", - говорится в сообщении.

В частности, исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил, что дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка при выдаче стабилизационного кредита ОАО "ВиЭйБи Банк" было начато в ноябре 2016 года. В 2019 году при решении спора генеральным прокурором дело было передано от НАБУ Национальной полиции. В августе 2019 года первый заместитель генпрокурора Виталий Касько своим постановлением закрыл дело. Это постановление было отменено в суде и органом следствия определено НАБУ. В ноябре 2019 года в рамках возобновленного уголовного производства были заподозрены 10 человек.

По словам Грищука, стороной защиты неоднократно принимались меры по обжалованию отмены постановления об отмене решения о закрытии дела. Печерский суд Киева 5 июня 2020 удовлетворил ходатайство и направил постановление в Офис генпрокурора, обязав рассмотреть вопрос и отменить постановление.

"В настоящее время САП подала апелляционную жалобу на это судебное решение, которое приняла к рассмотрению Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ) и заседание назначено на 20 июля 2020 года", - отметил и.о. руководителя САП.

Старший прокурор в производстве Сергей Подгорец сообщил о позиции САП по данному вопросу.

Свои позиции выразили представитель НАБУ, которое осуществляет расследование дела в отношении ПАО "ВиЭйБи Банк", и адвокат в этом деле Татьяна Козаченко.

Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина сообщила, что Офис генпрокурора предоставил письменную справку по вопросу, который рассматривается.

Инициатор рассмотрения вопроса на заседании комитета Ярослав Юрчишин выразил мнение, что, поскольку дело находится сейчас в суде, то комитет не имеет оснований для вмешательства со своим решением.

"Выслушав стороны, мы услышали, что стороны пытаются действовать в рамках закона и суд по подсудности вправе вынести свое решение. Считаю, что мы свою функцию парламентского контроля на данном этапе осуществили и дальше берем обязательства следить за этим делом в рамках наших депутатских полномочий ", - сказал Юрчишин.

Как сообщалось, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Печерский райсуд столицы обязал Офис генпрокурора закрыть дело, связанное с VAB банком.

Решение Печерского райсуда о закрытии связанного с VAB банком уголовного дела 15 июня было обжаловано и сейчас находится на рассмотрении в апелляционном суде.

Ранее сообщалось, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала конечного владельца VAB Банка Олега Бахматюка

Бахматюка объявили в национальный розыск 22 ноября 2019 года. НАБУ объявило ему подозрение в деле завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

По данным пресс-службы Национального банка, Бахматюк вообще должен государству 29,3 млрд грн. Сумма долга состоит из: 11 млрд грн - Фонд гарантирования вкладов физических лиц, выплатил эту сумму вкладчикам двух банков - "Финансовая инициатива" и VAB банка, владельцем которых он был, 10,6 млрд грн - Национальному банку по кредитам рефинансирования, выданным упомянутым банкам, и 7,7 млрд грн - трем государственным банкам.

7 февраля в НАБУ сообщили, что имеют решение суда о задержании экс-владельца VAB банка Олега Бахматюка. Он сейчас находится за пределами Украины.