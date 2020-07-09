На Банковой обсудили создание комиссии по розыску пропавших без вести на Донбассе

На заседании присутствовали уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, председатель Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Сергей Куницын, советник руководителя ОП Михаил Подоляк, родственники пленных и пропавших без вести, освобождены из плена представители крымскотатарского народа, а также представители общественных организаций.
Участники заседания обсудили, в частности, вопрос создания при правительстве постоянной комиссии по розыску пропавших без вести.
По словам координатора рабочей группы Николая Колесника, это позволит сформировать реестр пропавших без вести по категориям и решит вопросы деятельности поисковых групп. На заседании этой комиссии должны присутствовать родственники пропавших без вести.
Денисова отметила, что на заседании правительственного комитета согласовано постановление правительства о создании и составе комиссии. Она добавила, что соответствующее решение может быть принято в ближайшее время.