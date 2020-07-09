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ВОЗ опять зафиксировала свыше 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки

ВОЗ опять зафиксировала свыше 200 тысяч случаев COVID-19 за сутки
22:54 Сегодня Телеграф УНН
Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 205 тыс., превысив 11,8 млн. При этом, согласно опубликованным в четверг вечером данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 5,5 тыс. и составило свыше 545 тыс.

По состоянию на 11:00 по киевскому времени 9 июля в мире было зарегистрировано 11 874 226 инфицированных и 545 481 умерший. Заразившихся стало за сутки больше на 204 967, число умерших увеличилось на 5 575. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 168 957 случаев заражения и 4 147 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 6 125 802. За сутки этот показатель вырос на 121 117. Число умерших там увеличилось на 3 778 и достигло 272 606. В Европе насчитываются 2 847 887 заразившихся и 201 853 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 20 098, количество умерших увеличилось на 598.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 222 070, зафиксировано 29 127 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 372, умерли 463 человека.

ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще ускоряется

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 2 973 695. Далее следуют Бразилия (1 668 589), Индия (767 296), Россия (707 301), Перу (309 278), Чили (303 083), Великобритания (286 983), Мексика (268 008), Испания (252 513), Иран (248 379).

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Все по теме:

ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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