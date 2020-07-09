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ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще ускоряется

ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще ускоряется
22:01 Сегодня Телеграф Украинская правда
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение пандемии коронавируса "все еще ускоряется", и большинству стран пока не удалось его контролировать.

"В большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже. В настоящее время в ВОЗ сообщается о 11,8 + м случаях COVID-19. Более 544 000 жизней потеряны. Пандемия все еще ускоряется. Общее количество случаев удвоилось за последние шесть недель", - заявил он.

Он сказал, что вспышка обнажила глобальное и национальное неравенство как в системах здравоохранения, так и в более широких слоях общества, и что ее воздействие имело "неоправданные успехи", ранее достигнутые в борьбе с болезнями.

По мнению Гебреесуса, вирус разрушил системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира, но и есть страны, которые сделали успешные меры, хотя имели скромные средства в своем распоряжении.

В Украине уже потратили 38 млрд грн на борьбу с COVID-19

По состоянию на 21:00 9 июля в мире зафиксировали 12 257 617 заражений, из них 554 062 умерли.

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Коронавирус, Тедрос Адханом Гебрейесус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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