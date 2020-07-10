В Украину возвращается жара: прогноз погоды на выходные

Погоду в Украине будет определять теплая и сухая воздушная масса. На выходных температура воздуха местами поднимется до +35°, местами пройдут грозовые дожди.

В Украине в ближайшие дни будет без осадков, температура воздуха днем составит 25-30° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

10 июля переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, (в восточной части - северо-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в южной части 15-20°; днем - 25-30°.

В Киеве и Киевской области 10 июля без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице 13-15°, днем 26-28°; по области ночью 10-15°, днем 25-28°.

Прогноз погоды на 10 июля, фото: meteo.gov.ua

В выходные сохранится переменная облачность. 11 июля без осадков, лишь днем на крайнем западе кратковременный дождь, гроза; температура ночью 12-17°, днем 28-33°.

12 июля в западных областях значительные дожди, в Карпатском регионе сильные дожди, грозы, температура ночью 10-15°, днем 15-20°, местами 21-26°; на остальной территории без осадков, лишь днем в восточных и юго-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 15-20°, днем 28-33°, на юге и востока до 36°.

Также сухую погоду синоптики обещают в столице 11-12 июля. Температура ночью 11 июля 12-17°, 12 июля 15-20°; днем 28-33°.

Прогноз погоды на 11 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 12 июля, фото: meteo.gov.ua

По прогнозам синоптиков, 13-14 июля в Украине кратковременные дожди, грозы; в южной части ночью 13 июля и днем 14 июля без осадков.

Температура в западных областях ночью 7-13°, днем 16-22°; на юге и востоке страны ночью 15-21°, днем 13 июля 26-32° 14 июля 23-29°; на остальной территории ночью 10-16°, днем 19-25°.

В то же время 13-14 июля в Киеве ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-16°, днем 19-24°.

Прогноз погоды на 13 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 14 июля, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, на юг Украины обрушилась непогода. В Одесской области выпал крупный град. Прошли сильные дожди. Шквальный ветер валил деревья, некоторые регионы остались без света.