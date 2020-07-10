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Данилов: Крымское население обеспечено водой

Данилов: Крымское население обеспечено водой
03:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Алексей Данилов сообщил, на сколько сейчас существенна проблема с водой в Крыму.

Населения обеспечено водой на 100%.

Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Крымское население обеспечено водой. Никаких проблем сегодня для крымского населения, действительно, не существует. Там вода сегодня есть в достаточном количестве для того, чтобы население ею пользовалось. То, что там нет воды для промышленности — это уже другой вопрос. Позиция довольно проста. Когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода и нет ничего там такого сложного в этом вопросе”, — сообщил Данилов.

“До тех пор пока Крым не является украинским, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Населения сегодня питьевой водой обеспечено на 100 процентов”, — сказал Данилов.

Напоминаем, секретарь СНБО уверяет, что Президент имеет большое желание закончить войну.

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Крым, Алексей Данилов.

Автор:

Телеграф
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