Народные приметы о еде: как нельзя резать хлеб и почему рыбу не едят с головы

Приметы испокон веков помогали людям притягивать удачу и отводить беду. Быт в далеком прошлом имел для людей гораздо большее значение, и особое внимание наши предки уделяли еде и приему пищи. На основе этих наблюдений были созданы приметы, которыми мы пользуемся до сих пор.

При помощи примет наши предки привлекали удачу и предотвращали неприятности. К народной мудрости взывают и по сей день, даже находясь за обеденным столом. Народные приметы помогут растолковать даже то, почему рыбу нельзя есть с головы.

Эксперты предлагают ознакомиться с приметами о еде, которые помогут подготовиться к грядущим событиям и избежать неприятностей.

Приметы во время еды

Разлить чай или кофе — к приятным переменам в жизни.

Если на столе после обеда осталась грязная ложка — грянут незваные гости.

Прикусить язык во время еды — к обману, лжи, предательству.

Если в яичнице или другом блюде попалась скорлупа — впереди опасность, кто-то из знакомых собирается навредить.

Рассыпать сахар — к сладкой, счастливой жизни.

Рассыпать соль — к скандалам и разладу. Чтобы нейтрализовать дурную примету, соберите соль и бросьте ее через плечо.

Нельзя резать хлеб на весу — в семье будет много горя.

Нельзя есть с ножа — в сердце зло поселится.

Первый блин — заупокойный, его не едят, а выкладывают на тарелку и оставляют на окне.

Если сбежала каша или молоко, обратите внимание, с какой стороны. Если слева — к ухудшению финансового положения и бедности. Если справа — к деньгам и успеху в делах.

Чаинка в стакане плавает — к приятному подарку. Подобное поверье существует и о мухе, попавшей в суп.

Нельзя убирать крошки со стола рукой — этой рукой потом будешь просить милостыню.

Нельзя есть в темноте — дети мошенниками станут.

Уронить тарелку с едой — к голоду.

Народные приметы о еде

Нельзя есть рыбу с головы — можно накликать неприятности.

Нельзя оставлять еду недоеденной — бедным будешь и немощным, остатки можно отдать на съедение животным и птицам.

Выбросить хлеб — к голоду, несчастьям и нищете.

Во время нарезания пирога, торта или хлеба нельзя оставлять нож в мякоти — это может привести к вражде между членами семьи.

Нельзя есть во время работы, учебы или выполнения домашнего задания — память будет плохой.

Если еда в печи плохо готовится (подгорает, остается сырой) — жди несчастья и проблем с деньгами.

Женщина, которая накалывает хлеб на вилку, будет несчастна в любви и не найдет счастье.

Нельзя доедать чужие остатки еды — наши предки верили, что так можно узнать чужие мысли, забрать чужое здоровье, удачу и благополучие.

Чтобы обрести счастье, перед обедом и после него необходимо съесть кусок белого хлеба.

Нередко предупреждения такого рода помогают избежать неприятностей, поэтому стоит обратить внимание на народные приметы. А чтобы обойти дурные предзнаменования, узнайте, что сделать, чтобы плохая примета не сбылась.