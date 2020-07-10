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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июля
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Мы составили подборку праздников, которые отмечают 11 июля. Завтра украинцы отмечают народный праздник канун Петрова дня, Всемирный день народонаселения и Всемирный день шоколада.

Крапивное заговенье

В канун Петрова дня молодежь долго не ложилась спать — веселилась почти до самого утра. Водили хороводы, пели песни, играли. Кроме того, говорили, что тот, кто найдет цветущее растение "петров крест" и вырвет его с корнем, получит небывалую удачу. Считалось, что корень и от любой напасти избавит, и к кладу приведет.

Этот день называли также Крапивным заговеньем. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы — последние в этом году.

Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали отвары и настои, которые обладали свойством восстанавливать силы и останавливать внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях — считалось, что его отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение. 

Также крапиву применяли в быту. Из нее получали волокно, которое вполне могло конкурировать с льном и хлопком. Из "крапивной" ткани шили крепкие паруса, мешки, кули, а иногда и одежду. Так что знаменитая сказка Андерсена, в которой девушка вязала братьям рубашки из крапивы, основана на фактах.

Во времена Киевской Руси крапиве приписывали и мистические свойства. Ее, к примеру, считали хорошим оберегом от дурного сглаза. Для этого нужно было сжечь семена крапивы на углях и пустить дым по дому. Также для защиты от нечистой силы крапиву вешали на двери и окна.

Всемирный день народонаселения

По данным Организации Объединенных Наций 11 июля 1987 года население Земли составило 5 миллиардов человек — этот день был назван Днем пяти миллиардов (Five Billion Day).

В декабре 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 45/216 и учредила международный праздник — Всемирный день народонаселения (World Population Day), который решено ежегодно отмечать 11 июля, для повышения осведомленности о проблемах народонаселения, включая их связь с окружающей средой и развитием.

Быстрый рост населения в мире стал в 1960-х годах предметом серьезного беспокойства Организации Объединенных Наций. Население мира с 1960 по 1999 год увеличилось более чем вдвое, перейдя в октябре 1999 года отметку в 6 миллиардов.

В 20-ую годовщину Дня пяти миллиардов — 11 июля 2007 года — мировое население составило примерно 6,7 миллиарда человек.

Ежегодный прирост мирового населения составляет 83 миллиона человек. Согласно усредненным данным по прогнозам ООН, к 2030 году на Земле будут проживать 8,6 миллиарда человек, к 2050 – 9,8 миллиарда и 11,2 миллиарда человек к 2100 году, что зависит в определенной степени от эффективности программ планирования семьи.

Обширная и интенсивная работа ООН в области народонаселения, особенно ее авторитетные оценки и прогнозы численности населения и динамики ее изменения, послужила существенному укреплению национальной базы перспективного планирования, способной инкорпорировать демографическую статистику в контексте планирования в целях развития и принимать взвешенные решения в социально-экономической области.

В 21 веке особенно остро стал рассматриваться вопрос глобального потепления на Земле, причинами которого является общий рост населения и экстенсивная человеческая деятельность. Последняя зачастую негативно сказывается на земных ресурсах и окружающей среде, приводя к необратимым последствиям.

Всемирный день шоколада

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада (World Chocolate Day). Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведён французами в 1995 году.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его "пищей богов". Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство "черным золотом" и использовали для укрепления физических сил и выносливости.

Несколько позже потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Лишь в начале 20-го века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии. Выдающиеся женщины считали шоколад афродизиаком. Так, у матери Терезы была страсть к шоколаду, а госпожа Помпадур была уверена, что лишь шоколад может разжечь огонь страсти.

10 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов — гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма.

Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает "противораковым" эффектом и способен замедлять процессы старения. Но вот в чем ученые единодушны, так это в отрицании способности шоколада снижать массу тела! Ведь хорошо известно, что шоколад богат питательными веществами, в том числе жирами, а значит и калориями. Однако, не спорят они и о том, что это лакомство способно повысить настроение большинству населения земли.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды.

Автор:

Телеграф
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