Новый учебный год: в правительстве разрабатывают механизмы и условия обучения детей

Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки разрабатывает алгоритм, как будут учиться дети с нового учебного года.

В Минздраве не исключаю дистанционной формы обучения. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в Киеве 10 июля.

"В условиях адаптивного карантина мы разрабатываем механизмы, как дети будут учиться: при каких условиях они могут обучаться в обычном режиме, при каких будут обучаться дистанционно", - отметил Степанов.

Министр здравоохранения пообещал, что в течение недели, десяти дней правительство представит соответствующие правила и алгоритмы.

Напомним, в Кабмине сообщали, что рассматривают дистанционное обучения осенью в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Следует отметить, что в Украине третьи день подряд фиксируют свыше 800 новых случаев коронавирусной инфекции. За 9 июля выявили еще 819 больных.