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Пандемия COVID-19: в мире зафиксировали более 12 миллионов случаев коронавируса

Пандемия COVID-19: в мире зафиксировали более 12 миллионов случаев коронавируса
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Число жертв коронавируса в мире приблизилось 555 тыс., число инфицированных - более 12,26 млн.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 по московскому времени пятницы 554 тыс. 924, увеличившись за сутки на 6 тыс. 10 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 08:00 четверга этот показатель составлял 5 тыс. 356.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 пятницы насчитывалось 12 млн 268 тыс. 518 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 255 тыс. 798 инфицированных против 213 тыс. 277 сутками ранее, излечились 6,74 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 по московскому времени в пятницу выявлено 3 млн 117 тыс. 946 заболевших (рост за сутки 63 тыс. 251), скончались 133 тыс. 290 человек (рост за сутки - 991), излечились 969 тыс.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 755 тыс. 779 (рост за сутки 42 тыс. 619,), умерли 69 тыс. 184 (рост за сутки 1 тыс. 220), вылечены более 1 млн. 17 тыс.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 767 тыс. 296 до 793 тыс. 802 при 21 тыс. 640 летальных исходах и 495 тыс. выздоровевших.

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По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 тыс. 687 человек, заразились 289 тыс. 154 человек, поправились 1 тыс. 378.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 71,5. В США на 1 млн населения скончались 410 человек, Бразилии - 326, Индии - 16, Великобритании - 657.

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Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
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