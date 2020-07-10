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Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исследования COVID-19: Ученые выяснили, насколько сильно коронавирус цепляется к клеткам человека
Исследования COVID-19: Ученые выяснили, насколько сильно коронавирус цепляется к клеткам человека
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Исследования COVID-19: Ученые выяснили, насколько сильно коронавирус цепляется к клеткам человека

Исследования COVID-19: Ученые выяснили, насколько сильно коронавирус цепляется к клеткам человека
19:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Nexu Science Communication
Анализируя структуру SARS-CoV-2, команда ученых смогла лучше понять, как он развился и стал настолько опасным для людей, - пишет Newsweek.

Новый коронавирус оказался способным цепляться к человеческий клеток примерно в 1000 раз сильнее, чем его ближайший родственник.

Возбудитель COVID-19 распространился почти в каждой стране мира. Сейчас на Земле более 12 миллионов подтвержденных случаев заражения и более 500 тысяч смертей, о чем свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Ученые пытаются выяснить, как и почему вирус смог так быстро распространиться.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Structural & Molecular Biology, ученые во главе с Энтони Вробелом и Дональдом Бентоном из Francis Crick Institute в Великобритании обнаружили, что структура вируса могла сыграть ключевую роль. SARS-CoV-2, как и другие коронавирусы, имеет шипы на своей поверхности. Это белки, которые помогают ему проникнуть в клетки-жертвы.

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Ученые проанализировали эти белковые шипы и сравнили их с ближайшим родственником вируса под названием RaTG13, который заражает летучих мышей. Шипы RaTG13 на 97% похожы на те, которые содержатся на поверхности SARS-CoV-2. Исследователи обнаружили, что белки нового коронавируса значительно стабильнее, чем у того, от которого страдают летучие мыши. Это позволяет ему цепляться до человеческих клеток в примерно 1000 раз крепче.

"Шипы - ключ, который позволяет SARS-CoV-2 проникнуть в человеческие клетки. Изменения в геноме вируса, которые касаются структуры шипов, могут потенциально сделать его или больше, или меньше способным проникать в клетки. На определенном этапе эволюции этого вируса он прошел через обнаруженные нами изменения, которые позволили ему заражать людей", - сказал Вробел.

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Все по теме:

Украина, Ученые, Заражение, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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