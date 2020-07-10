Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исследования COVID-19: Ученые выяснили, насколько сильно коронавирус цепляется к клеткам человека
Исследования COVID-19: Ученые выяснили, насколько сильно коронавирус цепляется к клеткам человека
Андрей Ермак анонсировал новый обмен пленными
Андрей Ермак анонсировал новый обмен пленными
Усик создал промоутерскую компанию и уже готовит большой вечер бокса в Украине
Усик создал промоутерскую компанию и уже готовит большой вечер бокса в Украине
Участник группы Queen о съемках второй части "Богемской рапсодии": Я не хочу видеть это
Участник группы Queen против съемок второй части "Богемской рапсодии"

ВОЗ: Курение способствует развитию тяжелых форм COVID-19

ВОЗ: Курение способствует развитию тяжелых форм COVID-19
21:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что зависимые от табака люди, которых в мире насчитывается около 1,3 млрд, более уязвимы к развитию тяжелой формы болезни COVID-19. Об этом во время брифинге 10 июля заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Факты указывают, что табакозависимые более уязвимы к развитию тяжелых форм COVID-19, чем те, у кого нет такой зависимости", - сказал Гебреисус.

По его словам, курение ежегодно убивает 8 млн человек. Гебреисус отметил, что пандемия может стать отличным стимулом бросить курить из-за опасности тяжелого течения коронавирусной болезни.

Он добавил, что ВОЗ решила помочь таким людям избавиться от никотиновой зависимости.

Исследования COVID-19: Ученые выяснили, насколько сильно коронавирус цепляется к клеткам человека

"Сегодня ВОЗ запускает инициативу по обеспечению доступа к отказу от табака, цель которой - помочь 1,3 миллиарда людей в мире бросить курить во время пандемии COVID-19", - заявил Гебреисус.

Он уточнил, что цель такой инициативы - помочь людям получить свободный доступ к ресурсам, необходимым для отказа от курения, таких как никотинозаместительная терапия и цифровая связь с медицинским работником для консультаций.

Как сообщалось, количество случаев COVID-19 в целом в мире составляет 12 393 692, из которых 557 495 - летальные. 7 224 987 человек выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Курение, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы о еде: как нельзя резать хлеб и почему рыбу не едят с головы
02 В Офисе Президента объяснили переезд Зеленского в Конча-Заспу
03 Что происходит с телом когда вы едите баклажаны
04 ДТП на трассе Одесса-Николаев: один из пассажиров сгорел заживо (Видео)
05 Коронавирус в Украине: более 800 зараженных и новый рекорд выздоровления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Субсидии на оплату ЖКХ в Украине: кто и сколько денег получает
Субсидии на оплату ЖКХ в Украине: кто и сколько денег получает
Ливни в Пакистане: Жертвами непогоды стали не менее 15 человек
Ливни в Пакистане: Жертвами стихии стали не менее 15 человек
Возле Авдеевки украинский военный получил огнестрельное осколочное ранение
Возле Авдеевки военный получил осколочное ранение
Любит ли Вас Фортуна? Легкий психологический тест
Любит ли Вас Фортуна? Легкий психологический тест
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь