В ВОЗ против возвращения к жесткому карантину

"Мы все хотим избежать того, чтобы целые страны возвращались к полному карантину, такого никто не желает", - заявил Райан.
Райан отметил, что ВОЗ беспокоят большие очаги заболевания, когда происходят вспышки и быстрые передачи коронавируса.
"Мы и многие ученые отмечали: только жесткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек заболевания, появится возможность передачи вируса", - добавил чиновник.
Как сообщалось, количество случаев COVID-19 в целом в мире составляет 12 393 692, из которых 557 495 – летальные.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/dOO4ZWqcDl
— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 10, 2020
7 224 987 пациентов выздоровели.