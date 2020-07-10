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В ВОЗ против возвращения к жесткому карантину

В ВОЗ против возвращения к жесткому карантину
22:36 Сегодня Телеграф Укринформ
Всемирная организация здравоохранения выступает против возвращения к жёсткому карантину с целью противодействия распространению болезни COVID-19. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы все хотим избежать того, чтобы целые страны возвращались к полному карантину, такого никто не желает", - заявил Райан.

Райан отметил, что ВОЗ беспокоят большие очаги заболевания, когда происходят вспышки и быстрые передачи коронавируса.

"Мы и многие ученые отмечали: только жесткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек заболевания, появится возможность передачи вируса", - добавил чиновник.

ВОЗ: Курение способствует развитию тяжелых форм COVID-19

Как сообщалось, количество случаев COVID-19 в целом в мире составляет 12 393 692, из которых 557 495 – летальные.

 

7 224 987 пациентов выздоровели.

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Все по теме:

ВОЗ, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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