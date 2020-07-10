В ВОЗ против возвращения к жесткому карантину

Всемирная организация здравоохранения выступает против возвращения к жёсткому карантину с целью противодействия распространению болезни COVID-19. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы все хотим избежать того, чтобы целые страны возвращались к полному карантину, такого никто не желает", - заявил Райан.

Райан отметил, что ВОЗ беспокоят большие очаги заболевания, когда происходят вспышки и быстрые передачи коронавируса.

"Мы и многие ученые отмечали: только жесткий карантин закончится, всегда будет риск новых вспышек заболевания, появится возможность передачи вируса", - добавил чиновник.

Как сообщалось, количество случаев COVID-19 в целом в мире составляет 12 393 692, из которых 557 495 – летальные.

7 224 987 пациентов выздоровели.