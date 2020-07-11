В мире от коронавируса выздоровели почти 7 млн человек

В мире 6 835 987 человек вылечились от коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 559 481. В свою очередь, выздоровели 6 835 987 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 12 461 962 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3 183 856), Бразилия (1 800 827), Индия (793 802), Россия (712 863), а также Перу, Чили, Великобритания, Мексика, Испания, Иран, Южная Африка Республика Пакистан, Италия и Саудовская Аравия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (134 067), Бразилии (70 398), Великобритании (44 735), а также в Италии, Мексике, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,641.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 043 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1345 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.