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Зачем переходить на электронный больничный: ответ Минздрава
Зачем переходить на электронный больничный: ответ Минздрава
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Зачем переходить на электронный больничный: ответ Минздрава

Зачем переходить на электронный больничный: ответ Минздрава
11:36 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Министерстве здравоохранения решили запустить в Украине электронные больничные, потому что это будет удобно для всех.

Электронный больничный будет удобным как для пациента, так и для врача, и это должно быть в программе реформирования медицины, как переход на удобный инструмент.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

Степанов напомнил о том, сколько денег тратилось закупку листов для больничных. По его словам, в год уходило свыше 4 миллионов гривен.

В Минздраве заговорили о том, какой должна быть зарплата врачей в Украине

Теперь, по словам министра, совместно с ПФУ и украинскими врачами Минздрав активно тестирует эту новую модель. Когда министерство получит положительный отзыв украинских больниц, систему можно будет ввести повсеместно.

Среди еще одного плюса внедрения электронного больничного, Степанов назвал уменьшение фальсификаций и заявил, что это нормальный мировой тренд, в котором Украине точно стоит находиться.

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Все по теме:

Минздрав, Максим Степанов, Э-больничный.

Автор:

Телеграф
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