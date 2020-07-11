Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина рассчитывает получить британскую вакцину от COVID-19
Украина рассчитывает получить британскую вакцину от COVID-19
Основатель "Поисковой инициативы Майдана" погиб во время вражеских обстрелов на Донбассе
Основатель "Поисковой инициативы Майдана" погиб на Донбассе
Авария Риккардо во время второй практики Гран-при Штирии-2020 (Видео)
Авария Риккардо во время второй практики Гран-при Штирии-2020 (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июля
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
Мы составили подборку праздников, которые отмечают 12 июля. Завтра украинцы отмечают Петров день, День рыбака и Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

Петров день, Петры-Павлы

12 июля (29 июня по старому стилю) православные христиане чтут память апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост, если только день памяти святых не попадает на среду или пятницу.

Святой Петр был одним из 12 апостолов — учеников Иисуса Христа. Он родился в семье простого рыбака. Сначала его звали Симоном, а имя Петр (в переводе с греческого — «камень») возникло от прозвища Кифа, которое ему дал Иисус и которое тоже означало «камень», но уже на арамейском. В ученики Христос призвал Петра вместе с братом Андреем, тоже рыбаком. По преданию, Иисус сказал им: «Идите за мной, и я вас сделаю ловцами человеков». Петр был участником и свидетелем многих значимых событий: именно он пожелал идти по воде, именно он отрубил ухо рабу первосвященника в Гефсиманском саду. Петра принято считать первым Папой Римским и основателем христианской церкви.

Апостол Павел, память которого тоже отмечают в этот день, не входил в число 12 апостолов, а в юности участвовал в гонениях на иудеев. Однако, когда он встретил воскресшего Иисуса Христа, то поверил в единого Бога. Павел создал многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Его послания составляют значительную часть Нового завета.

В старину праздник называли также Петрово говение, поскольку этим днем часто завершался Петров пост, или Петровки. Люди устраивали обетные угощения — накрывали богатые столы для всех, кто не мог себе этого позволить. На пиршества приглашали бедных соседей и родственников, нищих и странников.

В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях. Считалось, что на Петры-Павлы солнце «играет» в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится.

Поскольку апостол Петр был рыбаком, он считается покровителем рыбного промысла, а иногда даже именуется Рыболовом. Рыбаки молились ему об удаче, просили дать подсказку: удастся ли лов, будет ли буря, стоит ли закидывать сети.

Петров праздник был также днем свершения судов и уплаты пошлин. Церковь получала так называемую «петровскую дань». Практически во всех крупных городах и селах проходили петровские торги.

Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра дождь — урожай худой, два дождя — хороший, три — богатый».

День рыбака

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 12 июля.

Человек с незапамятных времен обращал свой взор к морю, реке, озеру в надежде найти в водных просторах богатый и долговременный кладезь пропитания. Так постепенно сложилась особая группа людей — рыбаков, которые сначала по-любительски, а со временем и профессионально, стали снабжать нас вкусной рыбой.

Поэтому неудивительно, что в разгар лета, во второе воскресенье июля в некоторых странах отмечается профессиональный праздник — День рыбака.

Рыболовство, которое включает вылов не только морских и речных рыб, но и других водных животных, стало одной из ведущих отраслей промышленности для многих стран, а также составляет основную статью экспорта. В промышленном масштабе лов рыбы производится с целью использовать её в питании, а также для получения рыбьего жира.

В этот день можно поздравить всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка — спорт, хобби, особенное состояние души, способ слияния с природой. Традиционно к этому дню приурочено проведение множества интересных и развлекательных мероприятий, посвященных рыболовству.

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации — отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире, больше известные нам как стюарды и стюардессы.

Может показаться удивительным, но эта профессия имеет почти вековую историю. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, — стюарда. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета.

Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины — чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек — это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Существовал и еще один довод в пользу представительниц прекрасного пола: они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени.

11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Главная обязанность современного бортпроводника — обеспечивать безопасность пассажиров во время полета. Кроме того, стюарды и стюардессы делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно.

Хотя сегодняшняя дата не является официально утвержденным праздником, но множество компаний поддерживает традиции чествования своих бортпроводников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
02 11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь
04 Резников напомнил, кто может изменить формат минских переговоров
05 Ограбление автомобиля "Укрпочты": задержан четвертый подозреваемый
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Адская&quot; жара: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
В мире новый антирекорд по COVID-19
В мире новый антирекорд по COVID-19
На Луганщине все еще ликвидируют пожар (Видео)
На Луганщине все еще ликвидируют пожар (Видео)
Почему умирает рыба: раскрыта еще одна причина
Почему умирает рыба: раскрыта еще одна причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь