Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июля

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 12 июля. Завтра украинцы отмечают Петров день, День рыбака и Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

Петров день, Петры-Павлы

12 июля (29 июня по старому стилю) православные христиане чтут память апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост, если только день памяти святых не попадает на среду или пятницу.

Святой Петр был одним из 12 апостолов — учеников Иисуса Христа. Он родился в семье простого рыбака. Сначала его звали Симоном, а имя Петр (в переводе с греческого — «камень») возникло от прозвища Кифа, которое ему дал Иисус и которое тоже означало «камень», но уже на арамейском. В ученики Христос призвал Петра вместе с братом Андреем, тоже рыбаком. По преданию, Иисус сказал им: «Идите за мной, и я вас сделаю ловцами человеков». Петр был участником и свидетелем многих значимых событий: именно он пожелал идти по воде, именно он отрубил ухо рабу первосвященника в Гефсиманском саду. Петра принято считать первым Папой Римским и основателем христианской церкви.

Апостол Павел, память которого тоже отмечают в этот день, не входил в число 12 апостолов, а в юности участвовал в гонениях на иудеев. Однако, когда он встретил воскресшего Иисуса Христа, то поверил в единого Бога. Павел создал многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Его послания составляют значительную часть Нового завета.

В старину праздник называли также Петрово говение, поскольку этим днем часто завершался Петров пост, или Петровки. Люди устраивали обетные угощения — накрывали богатые столы для всех, кто не мог себе этого позволить. На пиршества приглашали бедных соседей и родственников, нищих и странников.

В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях. Считалось, что на Петры-Павлы солнце «играет» в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится.

Поскольку апостол Петр был рыбаком, он считается покровителем рыбного промысла, а иногда даже именуется Рыболовом. Рыбаки молились ему об удаче, просили дать подсказку: удастся ли лов, будет ли буря, стоит ли закидывать сети.

Петров праздник был также днем свершения судов и уплаты пошлин. Церковь получала так называемую «петровскую дань». Практически во всех крупных городах и селах проходили петровские торги.

Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра дождь — урожай худой, два дождя — хороший, три — богатый».

День рыбака

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 12 июля.

Человек с незапамятных времен обращал свой взор к морю, реке, озеру в надежде найти в водных просторах богатый и долговременный кладезь пропитания. Так постепенно сложилась особая группа людей — рыбаков, которые сначала по-любительски, а со временем и профессионально, стали снабжать нас вкусной рыбой.

Поэтому неудивительно, что в разгар лета, во второе воскресенье июля в некоторых странах отмечается профессиональный праздник — День рыбака.

Рыболовство, которое включает вылов не только морских и речных рыб, но и других водных животных, стало одной из ведущих отраслей промышленности для многих стран, а также составляет основную статью экспорта. В промышленном масштабе лов рыбы производится с целью использовать её в питании, а также для получения рыбьего жира.

В этот день можно поздравить всех, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка — спорт, хобби, особенное состояние души, способ слияния с природой. Традиционно к этому дню приурочено проведение множества интересных и развлекательных мероприятий, посвященных рыболовству.

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации — отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире, больше известные нам как стюарды и стюардессы.

Может показаться удивительным, но эта профессия имеет почти вековую историю. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, — стюарда. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета.

Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины — чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек — это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Существовал и еще один довод в пользу представительниц прекрасного пола: они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени.

Главная обязанность современного бортпроводника — обеспечивать безопасность пассажиров во время полета. Кроме того, стюарды и стюардессы делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно.

Хотя сегодняшняя дата не является официально утвержденным праздником, но множество компаний поддерживает традиции чествования своих бортпроводников.