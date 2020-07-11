Украина рассчитывает получить британскую вакцину от COVID-19

Степанов отметил, что обратился к министрам здравоохранения Германии, Франции, Италии и Нидерландов, чтобы в случае изготовления этой вакцины Украина была поставлена в приоритет на ее получение.

Украина ведет переговоры о получении вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, которую сейчас тестирует англо-шведская фармацевтическая компания АstraZeneca, зарегистрированная в Великобритании.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вакцины от COVID-19 на сегодняшний день нет. Украина активно отслеживает все испытания, которые сегодня есть в мире. Например, есть компания АstraZeneca, которая заявила об изготовлении вакцины. Четыре европейские страны - Германия, Франция, Италия и Нидерланды, которые создали альянс и сделали предзаказ этой вакцины. Было соответствующее задание президента Украины относительно обращения с украинской стороны, эту задачу получило Министерство иностранных дел и сделало соответствующее обращение", - сообщил Степанов.

Он также отметил, что, со своей стороны, обратился с аналогичным запросом к своим коллегам - министрам здравоохранения этих стран.

"Я также письмом обратился к коллегам, министрам здравоохранения этих стран, чтобы в случае изготовления этой вакцины Украина тоже была поставлена в приоритет на получение вакцины", - добавил руководитель Минздрава.

Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с компанией АstraZeneca на поставку 400 миллионов доз вакцины от коронавирусной болезни.