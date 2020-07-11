Всемирный день шоколада: история и традиции праздника

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Это молодой праздник, но популярность его растет с каждым годом. Его отмечают во многих странах мира, в том числе в Швейцарии, Германии, Италии и Украине.

Удивительно, но сладкий праздник предложили отмечать французы лишь в 1995 году. Официально закрепленная дата стала только формальностью, ведь именно благодаря Франции шоколад стал столь популярным в Европе.

Анна Австрийская, известная историей с подвесками, была выдана замуж за французского короля и от непомерной тоски по дому спасалась... шоколадом. Мода на лакомство вскоре распространилась за пределы страны: горячий напиток подавали гостям, прибывшим на бал после утомительной дороги в карете.

Двести лет назад шоколад существовал лишь в жидком виде: таким его оставили в наследство всему миру майя, которые называли горьковатый напиток пищей богов. Подсластить шоколадную пилюлю впервые решили испанцы в 1519 году: в напиток, которым аборигены угощали прибывших путешественников, решили добавлять тростниковый сахар.

Традиции Дня шоколада

Мировые кондитерские фабрики устраивают в праздник шоколада дни открытых дверей. Посетителям показывают мастер-классы по изготовлению лакомства, а также рассказывают о его пользе и вреде.

В Германии вообще построили целую шоколадную страну – Шоколандию! В День шоколада туда съезжаются сладкоежки и объедаются лакомством.

В Швейцарии создали «шоколадный» поезд, который возит всех желающих по местным фабрикам.

В Исландии до сих пор жгут костры в День шоколада. "Викинги" таким образом выражают лакомству свое почтение.

Польза шоколада

Шоколад очень полезен - он содержит элементы, способствующие психологическому восстановлению и отдыху. Исследования доказали, что темный шоколад намного полезнее для здоровья человека, чем молочный и другие разновидности. В частности, темный шоколад стимулирует выброс гормонов счастья - эндорфинов, которые, воздействуя на центр удовольствия, поддерживают тонус организма и улучшают настроение.

Ученые считают, что темный шоколад улучшает зрение и снижает кровяное давление. Он также улучшает память, остроту внимания, скорость реакции и умение решать проблемы - за счет увеличения притока крови к мозгу.

У людей, регулярно употребляющих шоколад, риск заболеваний сердца сокращается на 37%, а риск инфарктов у мужчин снижается на 17%. Любители шоколада в пожилом возрасте реже страдают слабоумием.