Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о коронавирусе: Наши действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям
Зеленский о коронавирусе: Наши действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям
Основатель "Поисковой инициативы Майдана" погиб во время вражеских обстрелов на Донбассе
Основатель "Поисковой инициативы Майдана" погиб на Донбассе
Умер легендарный защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон
Умер легендарный защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июля

Всемирный день шоколада: история и традиции праздника

Всемирный день шоколада: история и традиции праздника
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Это молодой праздник, но популярность его растет с каждым годом. Его отмечают во многих странах мира, в том числе в Швейцарии, Германии, Италии и Украине.

Удивительно, но сладкий праздник предложили отмечать французы лишь в 1995 году. Официально закрепленная дата стала только формальностью, ведь именно благодаря Франции шоколад стал столь популярным в Европе.

Анна Австрийская, известная историей с подвесками, была выдана замуж за французского короля и от непомерной тоски по дому спасалась... шоколадом. Мода на лакомство вскоре распространилась за пределы страны: горячий напиток подавали гостям, прибывшим на бал после утомительной дороги в карете.

Двести лет назад шоколад существовал лишь в жидком виде: таким его оставили в наследство всему миру майя, которые называли горьковатый напиток пищей богов. Подсластить шоколадную пилюлю впервые решили испанцы в 1519 году: в напиток, которым аборигены угощали прибывших путешественников, решили добавлять тростниковый сахар.

Традиции Дня шоколада

Мировые кондитерские фабрики устраивают в праздник шоколада дни открытых дверей. Посетителям показывают мастер-классы по изготовлению лакомства, а также рассказывают о его пользе и вреде.

В Германии вообще построили целую шоколадную страну – Шоколандию! В День шоколада туда съезжаются сладкоежки и объедаются лакомством.

В Швейцарии создали «шоколадный» поезд, который возит всех желающих по местным фабрикам.

В Исландии до сих пор жгут костры в День шоколада. "Викинги" таким образом выражают лакомству свое почтение.

Польза шоколада

Шоколад очень полезен - он содержит элементы, способствующие психологическому восстановлению и отдыху. Исследования доказали, что темный шоколад намного полезнее для здоровья человека, чем молочный и другие разновидности. В частности, темный шоколад стимулирует выброс гормонов счастья - эндорфинов, которые, воздействуя на центр удовольствия, поддерживают тонус организма и улучшают настроение.

День Петра и Павла: приметы, история и традиции праздника

Ученые считают, что темный шоколад улучшает зрение и снижает кровяное давление. Он также улучшает память, остроту внимания, скорость реакции и умение решать проблемы - за счет увеличения притока крови к мозгу.

У людей, регулярно употребляющих шоколад, риск заболеваний сердца сокращается на 37%, а риск инфарктов у мужчин снижается на 17%. Любители шоколада в пожилом возрасте реже страдают слабоумием.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздники, Всемирный день шоколада, День шоколада, День шоколада 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
02 11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь
04 Резников напомнил, кто может изменить формат минских переговоров
05 Ограбление автомобиля "Укрпочты": задержан четвертый подозреваемый
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: председатель Сената Боливии заразилась коронавирусом
Пандемия: председатель Сената Боливии заразилась коронавирусом
Пандемия: Венесуэла в четвертый раз продлевает режим ЧП
Пандемия: Венесуэла в четвертый раз продлевает режим ЧП
На Луганщине все еще ликвидируют пожар (Видео)
На Луганщине все еще ликвидируют пожар (Видео)
Всемирный день шоколада: история и традиции праздника
Всемирный день шоколада: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь