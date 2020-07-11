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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 июля

День Петра и Павла: приметы, история и традиции праздника

День Петра и Павла: приметы, история и традиции праздника
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Православная церковь отмечает День Петра и Павла 12 июля. Святые широко почитаются верующими с давних времен, поэтому в праздник существуют устоявшиеся народные обычаи и приметы.

В 2020 году этот великий православный праздник приходится на воскресенье, выходной день. В это же время завершается первый летний многодневный пост, который как раз и установлен в честь святых апостолов, а потому называется Петровский или Апостольский. Пост Петра и Павла-2020 стартовал 15 июня и продлится 27 дней.

История и значение праздника

День апостолов Петра и Павла был учрежден в память о ближайших Христовых учениках и последователях.

Святой Петр родился в семье рыбака, и сам какое-то время занимался рыбным промыслом, а потому он является покровителем всех рыбаков. При рождении он получил имя Симон, но позже за твердость и усердие в вере Иисус Христос прозвал его Кифа (Петр по-гречески), что в переводе означает "камень". Изначально Петр трижды предавал Христа, но затем искупил свою вину, стал основателем христианской церкви и первым Папой Римским.

Святой Павел до встречи с Христом был одним из гонителей иудеев, но позже в нем также проснулась вера во Христа, и он начал проповедовать это учение на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Его проповеди также входят в Новый завет.

Святые апостолы Петр и Павел за свою христианскую веру приняли мученическую смерть в один день – 12 июля. Апостол Петр был распят вниз головой, а апостолу Павлу отрубили голову.

Традиции и обряды на день Петра и Павла

Одной из главных традиций на День Петра и Павла является обычай "караулить солнце". Этот обряд было предназначен для молодежных развлечений. Жители сёл собирались вместе и шли на околицу деревни, выбирали самое возвышенное место и вглядывались в небеса, чтобы скорее увидеть восход солнца. В ночь перед восходом ребята и девушки до рассвета жгли костры, на которых готовили кашу, танцевали и веселились.

Еще одним традиционным гулянием считалась "игра в свадьбу". В Петрова день для празднования была характерна любовно-брачная тематика. "Женихом" был кто-то из юношей, а на роль "невесты" выбирали смелую, быструю и артистическую женщину средних лет. Известно, что во время гуляний украшали два колеса, на них садили "жениха" и "невесту", и совершали различные "свадебные обряды".

Известно, что в Петров день в славян принято ходить в церковь, идут в церковь, ставят свечки и молятся у иконы апостолов, а после водят хороводы, качаются на качелях и, конечно, гадают.

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Также молодежь иногда устраивала игры с угадыванием. Парни ходили среди девушек, закрыв лицо платками. Тому, кто угадывал, предсказывалось в скором времени сыграть свою свадьбу.

Приметы

  • если на Петра кукушка кует – к беде;

  • как идет на Петра дождь, то будет гнить картофель;

  • ясно на Петров день – год будет хорошим;

  • если на Петра один дождь – урожай неплохой, два – хороший, а три – богатый;

  • как на Петров день жара, то на Рождество мороз.

В народе этот день считался полным расцветом природных сил, экватором лета, когда в силу вступают сорок жарких дней.

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Традиции, Приметы, Обряды, День Петра и Павла, Петра и Павла.

Автор:

Телеграф
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