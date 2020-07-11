"Уважайте друг друга": Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Зеленского отреагировала на слухи о её беременности от президента Украины. Соответствующее обращение она разместила на своей странице в Инстаграмм.

"Каждый фейк имеет свое имя. На сайте канала 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет про информацию. Уважайте друг друга, а главное уважайте себя", — сказала Мендель.

Отметим, что в новости, на которую ссылается Мендель, речь идет о топе фейков недели.

Слухи о беременности Мендель начали расползаться по сети 8 июля, когда ряд лиц намекнули на любовную связь между нею и Зеленским.

В частности, это сделал бывший лидер партии "5.10" Геннадий Балашов на своем канале в Youtube.