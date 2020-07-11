"Уважайте друг друга": Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского

"Каждый фейк имеет свое имя. На сайте канала 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет про информацию. Уважайте друг друга, а главное уважайте себя", — сказала Мендель.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кожен Фейк має своє ім’я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворців року. Читайте, думайте і пам’ятайте: Ви - те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне - поважайте себе. https://www.google.com.ua/amp/s/24tv.ua/vagitna-mendel-ni-top-feyki-2020-roku-novini-odesi-sogodni_n1375695/amp
Отметим, что в новости, на которую ссылается Мендель, речь идет о топе фейков недели.
Слухи о беременности Мендель начали расползаться по сети 8 июля, когда ряд лиц намекнули на любовную связь между нею и Зеленским.
В частности, это сделал бывший лидер партии "5.10" Геннадий Балашов на своем канале в Youtube.