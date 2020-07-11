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Посольство Украины в Польше о Волынской трагедии: Это было и остается нашей общей болью

Посольство Украины в Польше о Волынской трагедии: Это было и остается нашей общей болью
18:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Трагические события на Волыни, которые произошли в 1940-х годах и привели к жертвам среди украинцев и поляков, являются общей болью двух народов, отмечается в заявлении Посольства Украины в Польше по случаю почтения памяти в Польше жертв преступлений на Волыни.

"Сегодня вместе с польским народом мы чтим память жертв Волыни, не разделяя их на своих и чужих. Это было и остается нашей общей болью", - говорится в обращении.

В украинском диппредставительстве подчеркивают, что в межвоенный период, во время и сразу после Второй мировой войны украинский и польский народы переживали драматические времена. Источником взаимной вражды еще до Второй мировой войны, по словам дипломатов, была непродуманная национальная политика тогдашней власти Речи Посполитой, проявленные польскими политиками и осадниками на Волыни легкомыслие и отсутствие уважения к правам граждан украинской национальности на культивирование собственных национальных и религиозных традиций.

"Украинцы на территории тогдашней Второй Речи Посполитой ощутили на себе попытки стереть их национальное сознание и подчинить его господствующей национальности - то есть польской, часто путем репрессий, пацификации, разрушения храмов и мест их памяти", - говорится в заявлении.

Как отмечается, безнаказанность и унижение людей "создало благоприятные условия для обострения чувства ненависти, которую впоследствии использовали для собственных целей советская и нацистская оккупационная власть во Второй мировой войне, а также послевоенный коммунистический режим, который пытался кардинально решить "украинский вопрос" в Польше присущим ему способом".

В обращении подчеркивается, что взаимная ненависть между украинским и поляками, гражданами одного совместного государства - Второй Речи Посполитой, в своем апогее достигла чудовищных форм и привела к гибели тысяч невинных людей - как поляков, так и украинцев и представителей других национальностей.

"Мы решительно осуждаем любые проявления насилия, которые ведут к человекоубийству на этнической почве. Нет никакого оправдания умышленным преступлениям против мирного населения. Мы молимся за невинно убиенных. И сегодня вместе с Польшей и польским народом строим партнерские и добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении и вере в наше общее европейское будущее", - резюмируется в заявлении.

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В Польше 11 июля отмечается "национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой". Этот день на национальном уровне утвержден резолюцией польского Сейма от 22 июля 2016 года. В ней отмечается, что в течение 1943-1954 годов свыше 100 тыс. человек погибли от рук украинских националистов.

В Украине и Польше отношение к происходящему на Волыни и в Восточной Галичине 1943-1945 годов отличается. Польские историки возлагают ответственность за убийства гражданского населения исключительно на ОУН и УПА, а большинство украинских историков убеждены в ответственности за эти преступления обеих сторон. В Польше считают, что в результате этнических чисток погибли свыше 100 тыс. поляков и 5-10 тыс. украинцев. А в Украине говорят о нескольких десятках тысяч убитых поляков и около 20 тыс. украинцев.

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Украина, Польша, Волынская трагедия.

Автор:

Телеграф
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