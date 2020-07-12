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Погода на Петра и Павла: на западе грозы, на юге жара до +35°

Погода на Петра и Павла: на западе грозы, на юге жара до +35°
08:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине в воскресенье, 12 июля, во всех областях установится жаркая погода. В западных регионах синоптики прогнозируют грозовые дожди, местами град.

12 июля православные христиане отмечают большой праздник  - Петра и Павла. Считается, что в этот день начинается вторая половина лета.

Погода в этот день будет жаркой и малооблачной. Во всех областях Украины температура воздуха днем прогреется выше +25°, на западе и востоке столбики термометров будут доходить до +35°.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. 

В западных регионах ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиление ветра и местами даже град. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +16...+18°. В Карпатах синоптики прогнозируют дожди, местами сильные, ночью +14...+16°, днем +17...+19°.

Прогноз погоды на 12 июля, фото: meteo.gov.ua

На востоке и центре страны пройдут кратковременные грозовые дожди, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +28...+20°. В Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях днем до +32°.

В восточных и южных областях без осадков, погода будет ясной и жаркой. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +29...+31°. В Херсонской и Николаевской областях днем до +35°.

В Крыму малооблачная погода, ночью +17...+19°, днем +32...+34°.

Погода в Киеве

В Киеве 12 июля ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +27...+29°.

В начале новой недели в Украине похолодает, температура опуститься ночью до +13°, днем в большинстве регионов выше +22° не поднимется.

13 июля дождевой фронт с запада переместится в центр и восток Украины. Ночью в Николаевской и Одесской областях синоптики прогнозируют сильные дожди.  Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +20...+22°. 

Прогноз погоды на 13 июля, фото: meteo.gov.ua

14 июля похолодает во всех областях. Дожди пройдут в восточных регионах.  Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +19...+21°.

Прогноз погоды на 14 июля, фото: meteo.gov.ua

15-16 июля в Украине без существенных осадков. Дожди пройдут лишь в западных регионах. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +22...+24°.

Прогноз погоды на 15  июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 июля, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, синоптики дали прогноз на июль. В июне жара в Киеве побила рекорды. 5 июля ночь в Киеве была самой жаркой за 140 лет.

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Все по теме:

Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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