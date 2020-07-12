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У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления
Обновлено 08:54 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Мужское имя Петр произошло от древнегреческого Петрос и означает "камень", "твердый", "непоколебимый", "надежный".

Тайна имени Петр скрывает личность с противоречивым и сложным характером. От природы это энергичный, активный, умный, красивый и талантливый человек. По темпераменту он – холерик. Эмоционально нестабилен, бывает вспыльчивым и несдержанным. В отношении к другим людям – открытый, правдолюб. К работе относится с энтузиазмом, но может бросить ее, внезапно почувствовав себя незаинтересованным.

Петр - самоуверенный, гордый человек, ищущий пути к совершенству. Умеет безвозмездно отдавать, получая при этом ощущение счастья. Стремится к внутренней свободе, но не всегда умеет контролировать чувства и эмоции. Постоянно учится жизни и умению прощать людей. Его врожденное упрямство разрушает чувство уверенности. Мужчина с таким именем стремится к власти над людьми. Он хочет быть в центре внимания, умеет манипулировать, редко в чем-то раскаивается, бывает воинственным. Но иногда поражает окружающих откровенным «хуторянством». Высказывая радикальные суждения, острую критику, он может внезапно поменять поведение и «прогнуться» перед теми, кого только что критиковал, уклоняясь от риска и опасности.

Постоянное стремление к совершенству во всем свидетельствуют о склонности к перфекционизму. А противоречивость внутреннего мира вызывает подозрение в его искренности и гуманности. Петр любит носить разные «театральные маски», скрывая под ними свойственные ему спады и подъемы настроения. Принцип «легко быть смелым, если разрешили…» помогает ему прятаться от принятия судьбоносных решений.

Петр может поменять дипломатичность общения на прямолинейность высказывания, мечтательность - на практичную выгоду, консервативные взгляды - на радикальные шаги. Но при этом с каменной твердостью он будет отстаивать личную точку зрения, которую после раздумий и убедительных аргументов может внезапно изменить.

Он имеет богатый внутренний мир. Увлекается новыми знаниями, изучением иностранных языков, масштабными проектами. Любит путешествовать, читать, мечтать.

Мужчина по имени Петр находит признание в общественной и политической жизни. Блестящие ораторские способности применяет в бизнесе и дипломатии. Карьера управленца не полностью удовлетворяет его амбиции. Талант такого человека открывается в сфере журналистики, литературы, социологии, политических технологий, научной деятельности. Он прекрасный аналитик, переговорщик, консультант. В любой сфере деятельности ему нужно признание. Если он его не получает, продолжает поиски.

Петр - мужчина крепкого телосложения и завидного здоровья. Активно занимается спортом, что помогает ему расслабиться, снять напряжение, поддерживать форму. Проблемы могут возникнуть с опорно-двигательной системой и кровяным давлением. Ему противопоказаны даже временные увлечения курением или употребление алкоголя, так как его организм предрасположен к быстрому привыканию.

К созданию семьи Петр подходит очень серьезно. Если в жене находит единомышленника и друга, остается ей верным на всю жизнь. Семья у него многодетная. Их воспитанием занимается жена. Он создает необходимые условия для того, чтобы дети выросли образованными и интеллигентными. Супругу уважает и любит.

Поздравления 

С именинами тебя, Петя, поздравляю,

Долгой и счастливой жизни желаем,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

Пусть день сегодняшний будет лучше, чем вчера.

Пусть добрый ангел тебя от бед оберегает,

Пускай ненастья мимо пролетают,

Пусть все желанья станут явью для тебя,

Всех благ тебе, достатка и тепла.

Твой добрый ангел над тобой летает,

И с именинами тебя поздравляет,

От нас тоже поздравления прими,

Пусть будут счастливы все дни твои.

Петя, с праздником тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Побед тебе, удачи, мира и добра,

Чтоб жизнь твоя веселою была.

Петя, ты сегодня именинник, поздравляем,

Жить во здравии и счастье до ста лет желаем,

Пусть все твои желания сбываются,

Пусть праздник жизни никогда не кончается.

Забудь навсегда про болезнь и невзгоды,

Будь здоровым долгие – долгие годы,

Пусть день ангела тебе удачу принесёт,

Пусть непременно тебе сегодня повезёт.

Петенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда держать нос по ветру удачи, никогда не опускать крыльев своей души, постоянно совершенствовать себя и свою жизнь. Пусть для Петра новый день открывает новые просторы для счастья сердца и вдохновения натуры.

Петр, поздравляю тебя с праздником! Желаю душевного богатства, постоянного роста, достижений и покорившихся вершин! Комфорта, уюта, достатка и беззаботности. Счастья, искренней любви и всевозможных удовольствий!

Дорогой Петр, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.

Дорогой Петр, искренне тебя поздравляю и желаю крепких сил, стабильного блага, высокого достатка, верной любви, настоящей дружбы, доброй удачи, несомненного успеха, постоянного оптимизма и большого счастья в жизни.

Виски, лед, икра и ром,

Куриц сто и пуд свинины.

Так гуляем мы с Петром,

Ведь у Пети – именины!

Пусть удачи будет лом,

Счастья и любви у Пети,

Гости сядут за столом

Только лучшие на свете!

С именинами тебя, Петя, поздравляю,

Долгой и счастливой жизни желаем,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

Пусть день сегодняшний будет лучше, чем вчера.

Пусть добрый ангел тебя от бед оберегает,

Пускай ненастья мимо пролетают,

Пусть все желанья станут явью для тебя,

Всех благ тебе, достатка и тепла.

Твой добрый ангел над тобой летает,

И с именинами тебя поздравляет,

От нас тоже поздравления прими,

Пусть будут счастливы все дни твои.

Петя, с праздником тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Побед тебе, удачи, мира и добра,

Чтоб жизнь твоя веселою была.

Петя, ты сегодня именинник, поздравляем,

Жить во здравии и счастье до ста лет желаем,

Пусть все твои желания сбываются,

Пусть праздник жизни никогда не кончается.

Забудь навсегда про болезнь и невзгоды,

Будь здоровым долгие – долгие годы,

Пусть день ангела тебе удачу принесет,

Пусть непременно тебе сегодня повезет.

Ах, почему так редко Ваше имя,

Все лучшее скрывается за ним.

И каждый может быть уверен,

Что на Петрах и держится весь мир.

Что Петром построено,

Годы не порушат.

Надежда и опора Вы нам,

С праздником, Петруша!

У Петра с врагом короткий счет.

С ним дурная шутка не пройдет.

Все, чем можно закидать народ,

Он с собой за пазухой несет.

Дать совет бесплатный всем хотим:

Из себя Петра не выводи!

Лучше стороною обойди —

У него гранитный камушек в груди!

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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