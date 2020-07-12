Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 июля

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 13 июля. Завтра украинцы отмечают Макушку лета (Двенадцать апостолов) и Международный день головоломки.

Макушка лета, Полупётр, Двенадцать апостолов

Православная церковь 13 июля празднует Собор двенадцати апостолов и вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского (Ростовского).

Празднование памяти 12 ближайших учеников Иисуса Христа установлено в древности. В честь праздника построен ряд православных храмов. Первый в IV веке Константин Великий возвел в Константинополе.

В народе Собор двенадцати апостолов получил свою трактовку: считалось, что макушку лета на своих плечах держат 12 апостолов. В этот день крестьяне выходили на холмы и кланялись заре, приветствовали красное лето, зарницу просили помочь хлебам полнее вызреть.

По старому стилю эта дата завершала весну. В ряде мест устраивали последние поминки по весне: изготавливали из соломы чучело, наряжали его в красный сарафан, украшенный цветами кокошник и красные бусы, носили с песнями по деревне, а потом раздевали и бросали в реку – прощались с весной до следующего года.

13 июля принято посещать храмы и молиться за себя и свою семью. Если у вас не получается прийти в церковь, прочтите молитву 12 апостолам дома.

На Собор 12 апостолов принято помогать не только близким или родственникам, но и людям в целом. Если кто-то попросит у вас помощи, то не отказывайте ему. Также в этот день люди просят друг у друга прощения, мирятся и забывают все обиды.

На этот день в народе существует множество примет, например, считается что нельзя стричь волосы. Верили, что если в этот день постричь волосы, то укоротишь судьбу. Поэтому суеверным людям следует отложить поход к парикмахеру на другую дату.

Прислушивались в народе и к знакам природы в этот день. Если утром выпала роса, то с утра до ночи будет солнечно и жарко. Если ее нет, то пойдет дождь. Желтоватые облака – к скорому дождю. Кукушка продолжает куковать – летнее тепло продержится долго.

Международный день головоломки

13 июля отмечается Международный день головоломки - International Puzzle Day.

Он отмечается в день рождения венгерского изобретателя, скульптора и профессора архитектуры Эрно Рубика, который получил всемирную известность благодаря своим объёмным головоломкам и игрушкам, к числу которых принадлежит кубик Рубика.

Кубик Рубика – это головоломка, известная во всем мире. Но даже не своей популярностью она интересна. Именно благодаря этому изобретению появились своеобразные соревнования по скоростной сборке – спидкубинг (от английского слова speedcubing).

Отмечают торжество граждане, которые устраивают различные соревнования: просто собираются своими компаниями или делают общий праздник для всех, кто хочет попробовать свои силы в скоростной сборке. Как правило, победитель получает ценный или символический приз.

Никаких особых торжеств и концертов обычно не планируется, так что праздник проходит тихо и о нем чаще всего знают только люди, имеющие непосредственное отношение к игрушке. А таковых, как известно, не очень много по сравнению с более чем 7-миллиардным населением Земли.