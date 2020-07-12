Степанов: Психиатрическая служба сейчас требует существенного реформирования

Министерство здравоохранения до конца года примет антикризисные меры для финансирования психиатрических больниц на уровне прошлого года. Об этом на брифинге 12 июля заявил глава министерства Максим Степанов, передает lb.ua.

Он сообщил, что сейчас в украинских психиатрических больницах находится около 22 тысяч человек с хроническими психическими заболеваниями, утративших социальные связи и требующих ежедневного ухода.

"Психиатрическая служба сейчас требует существенного реформирования, над планом которого и работает Минздрав совместно с Министерством социальной политики Украины. До конца года Минздравом будет приняты антикризисные меры, чтобы психиатрические больницы не находились на грани закрытия, а были дофинансированы на уровне прошлого года", - отметил министр здравоохранения.

Как сообщалось ранее, по словам Степанова, в результате реформы украинские психиатрические больницы недополучают 50-80% финансирования.