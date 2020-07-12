Степанов: Психиатрическая служба сейчас требует существенного реформирования

Он сообщил, что сейчас в украинских психиатрических больницах находится около 22 тысяч человек с хроническими психическими заболеваниями, утративших социальные связи и требующих ежедневного ухода.
"Психиатрическая служба сейчас требует существенного реформирования, над планом которого и работает Минздрав совместно с Министерством социальной политики Украины. До конца года Минздравом будет приняты антикризисные меры, чтобы психиатрические больницы не находились на грани закрытия, а были дофинансированы на уровне прошлого года", - отметил министр здравоохранения.
Как сообщалось ранее, по словам Степанова, в результате реформы украинские психиатрические больницы недополучают 50-80% финансирования.