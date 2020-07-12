Еще в одном регионе ухудшилась ситуация: в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 12 июля, в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина - это Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская.

По состоянию на 12 июля семь регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, пока не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

Данные по определенным критериям из АР Крым и Севастополя отсутствуют.

Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть одина из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс.населения в течение последних семи дней

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мероприятий согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 12 июля лабораторно подтвердили 53 521 случай COVID-19, из них за сутки - 678.