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Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В мире за 4 дня коронавирусом заразились более миллиона человек

В мире за 4 дня коронавирусом заразились более миллиона человек
01:26 Сегодня Телеграф Украинская правда
В мире с начала пандемии коронавируса 13 миллионов человек заболели COVID-19. Об этом сообщает Worldometers.

В мире в 213 странах диагностирована 13 010 016 случаев заболевания коронавирус, 7 568 042 пациента уже выздоровели, 570 694 умерли. 4 871 280 пациентов продолжают лечение от COVID-19.

Сейчас США на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса, в стране 3 408 848 пациентов с COVID-19. На втором Бразилия, там 1 864 681 больных, на третьем Индия, где 879 466 пациентов с коронавируса. Власть в России, которую подозревают в скрываемые статистики по количеству больных, отчитывается о 727 162 случаях COVID-19.

Больше всего тех, кто поборол болезнь, зарегистрировано в США, Бразилии, Индии, России, Чили и Иране.

Больше всего смертей от COVID-19 в США, Бразилии, Великобритании, Италии и Мексике.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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