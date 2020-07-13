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Пандемия COVID-19: Индия передала Украине 50 тыс капсул препарата для лечения коронавируса

Пандемия COVID-19: Индия передала Украине 50 тыс капсул препарата для лечения коронавируса
14:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МОЗ
Украина в качестве гуманитарной помощи получила от Республики Индия партию антивирусного препарата OMVIR, который используется в лечении пациентов с COVID-19. Этих медикаментов хватит на лечение около 5 тысяч пациентов.

"Украина очень благодарна за гуманитарную помощь в 50 тысяч капсул препарата OMVIR. Это средство внесено в отечественный протокол лечения, и наши больницы, признанные опорными в борьбе с COVID-19, очень заинтересованы в том, чтобы его получить. Этой партии хватит для того, чтобы пролечить около 5 тысяч пациентов", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

Церемония передачи препаратов состоялась 13 июля в Министерстве здравоохранения Украины, сообщает пресс-служба Минздрава.

Посол Республики Индия в Украине Партха Сатпатхи заметил, что в случае необходимости могут быть дополнительные поставки этого средства.

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"Вопрос здравоохранения - вопрос национальной безопасности. Когда мы получили запрос от Украины, то решили помочь. Если он (препарат - ред.) вам пригодится, то мы готовы помогать еще", - отметил посол.

Как отметили в Минздраве, препарат OMVIR включает в себя 75 мг действующего вещества Oseltamivier Phosphate и включен в украинский протокол лечения от коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 13 июля в Украине лабораторно подтверждены 54133 случая COVID-19, за сутки - 612 новых. Всего за все время пандемии в Украине зарегистрированы 1398 летальных случаев, 26503 человека выздоровели.

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Украина, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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