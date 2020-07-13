В УЦОКО рассказали, когда в Украине пройдет дополнительная сессия поступления в магистратуру

В четверг, 16 июля, и в пятницу, 17 июля, пройдет дополнительная сессия поступления в магистратуру. Об этом сообщает УЦОКО.

"Дополнительная сессия ЕВЭ (единого вступительного экзамена) состоится 16 июля, ЕВПИ (единого вступительного профессионального испытания) - 17 июля", - говорится в сообщении.

В УЦОКО также сообщили, что 15 июля в "Кабинете участника ЕВПИ / ЕВЭ" будет размещено приглашение-пропуск, в которых указаны адреса пунктов тестирования.

Доступ в кабинет участника осуществляется по номеру экзаменационного листа и пин-коду, указанным в нем.

Участники ЕВПИ / ЕВЭ должны самостоятельно сформировать и заранее распечатать приглашение-пропуск.

Отдельно в УЦОКО подчеркнули, что пункты тестирования для проведения дополнительной сессии вступительных экзаменов создаются в Киеве. Допуск абитуриентов в пункт тестирования будет начат в 9.15 и прекращен за 10 минут до начала тестирования.

Как сообщалось, основная сессия вступительных экзаменовв магистратуру состоялась 1 и 3 июля.