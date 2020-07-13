В Раде приняли законопроект о трансформации образовательной сети

ВРУ приняла в законопроект №3719 о внесении изменений в Закон Украины "О среднем образовании" (относительно сохранения санаторных школ (санаторных школ-интернатов) для возможности восстановления здоровья детей в тесном единстве с обучением и воспитанием, в сотрудничестве врачей и педагогов).

По мнению авторов законопроекта, его целью является, в частности, обеспечение формирования образовательной сети органами местного самоуправления в соответствии с потребностями общества и обеспечение права каждого на образование.

Соответствующее решение поддержали 323 народных депутатов Украины.

Предполагается, что в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Закона основатели санаторных школ (санаторных школ-интернатов) должны изменить тип таких учебных заведений на один из типов учреждений общего среднего образования, которые предусмотрены настоящим Законом, или прекратить такие учебные заведения путем их реорганизации или ликвидации.

Отмечается, что имущество реорганизованных или ликвидированных санаторных школ (школ-интернатов) используется исключительно для обеспечения получения детьми или молодежью образования, предоставление им услуг в сфере социальной защиты, культуры, спорта или здравоохранения.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины сократила сроки внесения альтернативных законопроектов в законопроект о трансформации заведений образовательной сети.