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В Раде приняли законопроект о трансформации образовательной сети

В Раде приняли законопроект о трансформации образовательной сети
19:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: ВРУ
ВРУ приняла в законопроект №3719 о внесении изменений в Закон Украины "О среднем образовании" (относительно сохранения санаторных школ (санаторных школ-интернатов) для возможности восстановления здоровья детей в тесном единстве с обучением и воспитанием, в сотрудничестве врачей и педагогов).

По мнению авторов законопроекта, его целью является, в частности, обеспечение формирования образовательной сети органами местного самоуправления в соответствии с потребностями общества и обеспечение права каждого на образование.

Соответствующее решение поддержали 323 народных депутатов Украины.

Предполагается, что в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Закона основатели санаторных школ (санаторных школ-интернатов) должны изменить тип таких учебных заведений на один из типов учреждений общего среднего образования, которые предусмотрены настоящим Законом, или прекратить такие учебные заведения путем их реорганизации или ликвидации.

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Отмечается, что имущество реорганизованных или ликвидированных санаторных школ (школ-интернатов) используется исключительно для обеспечения получения детьми или молодежью образования, предоставление им услуг в сфере социальной защиты, культуры, спорта или здравоохранения.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины сократила сроки внесения альтернативных законопроектов в законопроект о трансформации заведений образовательной сети.

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Украина, ВР, Образование.

Автор:

Телеграф
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