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ООС: во время эвакуации павшего бойца из-за обстрела боевиков погиб военный медик

ООС: во время эвакуации павшего бойца из-за обстрела боевиков погиб военный медик
21:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате обстрела боевиков погиб военный медик, который пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца, сообщает штаб ООС.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили все моральные и гуманитарные нормы и обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя, который сегодня, 13 июля, погиб подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево", - сообщили в пресс-центре.

Так, получив подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия.

Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Штаб ООС: боевики 11 раз нарушали "тишину"

Вследствие вражеского огня военный медик - погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевое травмирование.

"Коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм. Сейчас тела погибших и раненый воин находятся на месте обстрела. Продолжаются переговоры с СММ ОБСЕ относительно их эвакуации", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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