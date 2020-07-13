Требовали отключить независимые каналы: Сеть Ланет обвинила "1+1 Media" в давлении

Сеть Ланет обвинила "1+1 Media" в неконкурентных методах борьбы с независимыми телеканалами. Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице оператора в Facebook.

"К руководству Сети Ланет позвонил Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания группы "1+1 Media". В разговоре представитель медиагруппы настаивал на отключении из пакетов телевидения Сети Ланет ряда телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированном виде," - сказано в сообщении.

Среди таковых каналов названы: "Сонце", "Трофей", "Наука", "Фауна", "Терра", "XSport", "Eко TV", "Малятко", "Niki Kids", "Niki Junior", "EU Music", "4ever Music" и другие.

"Мальчевский также сообщил, что для ускорения принятия решения в адрес Сети Ланет будет направлено письмо о прекращении сотрудничества. Получив такое письмо, датированное 23 июня 2020, мы попытались решить ситуацию и предложили "1 + 1 Media" отозвать расторжения договора. Однако руководство медиагруппы отклонило все обращения", - сказано в сообщении.

Провайдер заявляет о прямом давлении со стороны "1 + 1 Media", которая пользуется своим положением на рынке для "нанесения ущерба "нишевым" телеканалам и лишения их доступа к аудитории".

"Вмешательство "1 + 1 Media" в хозяйственную деятельность Сети Ланет неприемлемо, а также препятствует честным отношениям с другими игроками рынка. В связи с этим мы призываем коллег по рынку, которые также подвергаются давлению, а также медийное сообщество и зрителей, ценящих возможность выбора, присоединиться к осуждению таких шагов. Также требуем у руководства "1 + 1 Media" воздержаться от неконкурентных методов давления на провайдеров и независимых вещателей", - подытожили в Сети Ланет.

Как сообщалось ранее, после решения Верховной Рады Украины об отзыве лицензии у "NewsOne", интернет-провайдер Ланет принял решение о прекращении трансляции данного канала. Как отмечает провайдер, после этого против них началась жесткая антирекламная кампания.

Отмечается, что владельцы компании несколько раз безуспешно пытались "договориться" с основателем сети Ланет Виктором Мазуром.

В конечном итоге 4 февраля 2020 года в сторону дома Мазура неизвестные кинули гранату. Взрыв выбил окна, осколки испортили стены фасада. В результате произошедшего никто не пострадал.

Правоохранители открыли дело по статье "хулиганство", хотя сам Мазур с этим не согласен. Его адвокат Сергей Дешунин рассказал, как камеры видеонаблюдения засняли, как к его дому подъехал автомобиль, из него вышли злоумышленники, кинули взрывное устройство и скрылись.