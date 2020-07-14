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Экс-"министра" оккупированного Крыма приговорили к 10 годам тюрьмы

Экс-"министра" оккупированного Крыма приговорили к 10 годам тюрьмы
Обновлено 00:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Обвиняемого в государственной измене т.н. "министра здравоохранения" в оккупированном Крыму Петра Михальчевского приговорили к 10 годам лишения свободы. Такой приговор вынес Днепровский районный суд Киева, передает Крым.Реалии.

"Днепровский районный суд Киева 13 июля приговорил к 10 годам тюрьмы экс-главу российского Минздрава Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в госизмене", - сообщает Крым.Реалии.

Как сообщалось, 9 июля Михальчевский выступил с последним словом в суде, в котором в свое оправдание сказал, что "присягу госслужащего не давал, допуска к гостайне не получил".

"Экс-министр здравоохранения" не считает, что совершил госизмену, аргументируя это тем, что его назначала на пост Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.

Михальчевский находился под арестом с 8 января 2018 года, сначала он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор.

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В июне прошлого года расследование по делу "экс-министра здравоохранения" было завершено. 9 июля 2019 года Днепровский районный суд Киева перевел его из СИЗО под домашний арест.

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Все по теме:

Россия, Оккупированный Крым, Петр Михальчевский.

Автор:

Телеграф
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