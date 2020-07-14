Ляшко: За весь 2019 год от ВИЧ в мире умерло 690 тысяч человек, от COVID-19 за полгода - уже более 570 тысяч

Почти половина всех заболевших COVID-19 в Украине - люди в возрасте от 20 до 49 лет. Такие данные привел главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

"45% (24379) от всех лиц, у которых подтвержден диагноз коронавирус, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет", — отметил он.

Ляшко сообщает, что 4 дня подряд в Украине количество активных больных меньше чем количество завершенных случаев (люди, которые выздоровели + умершие). По состоянию на 13 июля процент завершенных случаев — 51,5%.

Так, наименьшее количество активных больных на 100 тыс. населения, соответственно и наименьший риск инфицирования, в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3 7) и Запорожской (5,0) областях.

"Топ-5 областей по количеству проведенных лабораторных исследований методом ПЦР на COVID-19 на 1 млн населения с начала эпидемии: Киев — 47 466; Черновицкая — 40 073; Черкасская — 31 929; Тернопольская — 30 825; Ровенская — 29 978 ", - добавил он.

Ляшко добавляет, что за весь 2019 год в мире около 690 тыс. человек умерли от ВИЧ-ассоциированных заболеваний. На сегодня, а это чуть больше полугода, от COVID-19 умерло уже более 570 тыс. человек. С такими темпами, COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые вызывают наибольший груз на здоровье в мире: диабет, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия и превысит не только ВИЧ, а и малярию, убийства и самоубийства.