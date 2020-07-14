В ООН составили рейтинг стран мира по готовности к введению электронного правительства: Украина на 69 месте

В ООН оценили готовность Украины к введению электронного правительства. Как говорится в отчете организации в 2020 году наша страна занимает 69 место среди 193 стран мира.

Согласно рейтингу, в 2020 году Украина располагается на 69 месте среди стран мира по готовности к электронному правительству — по индексу EGDI. В 2018 году Украина находилась на 82 месте, а в 2016 на 62. Первое место в рейтинге занимает Дания, США на 9 месте, Россия на 36.

Отмечается, что в период с 2018 по 2020 год Украина продвинулась в рейтинге и сейчас классифицируется как страна с высоким индексом онлайн сервисов, ее балл составляет 0.6824.

"В другой группе из 13 стран с очень высокоразвитым человеческим капиталом — Армения, Азербайджан, Багамские Острова, Венгрия, Грузия, Исламская Республика Иран, Коста-Рика, Кыргызстан, Маврикий, Филиппины, Сейшельские Острова, Шри-Ланка и Украина несколько застопорились, скорее всего, в связи с тем, что их телекоммуникационная структура относительно мало развита", — говорится в отчете.

Отмечается, что индекс телекоммуникаций в Украине составляет 0,59 на 100 жителей приходится 120 мобильных телефонов, доступ к интернету у 62,55% людей, а к широкополосному интернету подключено 12 человек из 100.